Власти Сургута заявили о готовности города к весеннему половодью

В Сургуте ожидают вскрытие реки Обь 30 апреля − это примерно на неделю раньше средних многолетних сроков. При этом прогнозируемый уровень воды составит 710-780 сантиметров при критической отметке в 800 сантиметров. Как сообщил siapress.ru начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачёв, текущие показатели не должны привести к подтоплению, однако власти подготовились к возможному ухудшению ситуации.

«Ожидаемый высший уровень воды в реке Обь в течение весенне-летнего половодья в текущем году может составить от 710 до 780 сантиметров. При этом критический уровень составляет 800 сантиметров. Другими словами, уровень воды будет высокий, но это не должно привести к подтоплению территории города», − подчеркнул он.

По его словам, максимальные значения уровня воды ожидаются в июне. При этом прогноз остается предварительным и может измениться в зависимости от погоды, интенсивности снеготаяния, осадков, сбросов воды с Новосибирской ГЭС и ледовой обстановки.

В случае неблагоприятного сценария в зону подтопления могут попасть восемь жилых строений, где проживают 27 человек, а также четыре гаражных кооператива в районе улиц Республики и Гагарина. Под особым вниманием находится и СНТ «Газовик», которое в последние годы подтапливает. В 2025 году там пострадали 49 участков.

«Мы активно принимаем меры по недопущению подтопления СНТ «Газовик». В прошлом году было расчищено около полутора километров реки, разобрано порядка 20 заторов. Осенью дополнительно извлекли около 60 поваленных деревьев», − отметил Рачёв.

Ключевым фактором для предотвращения подтоплений остается состояние реки Черной, которая в том числе влияет на ситуацию в «Газовике». Однако она находится в федеральной собственности, и город не может самостоятельно проводить работы по ее расчистке.

«Мы ведем работу с окружными и федеральными структурами, начиная с 2024 года. По последней информации, при наличии финансирования в текущем году будет проведена расчистка реки Черная. На это очень надеемся и считаем, что это позволит избежать в дальнейшем подтоплений СНТ «Газовик», − отметил Рачёв.

Кстати, в прошлом году мэрия Сургута также попросила федеральную помощь на расчистку реки Черной в СНТ «Газовик».

Между тем, с 1 апреля в городе организовали ежедневный мониторинг уровня воды. По состоянию на 10 апреля он составляет 147 сантиметров, за сутки уровень вырос на три сантиметра.

Для реагирования на возможные ЧС выделили 215 человек и 111 единиц техники. Кроме того, подготовили резервы, систему оповещения и пункты временного размещения. При необходимости людей готовы разместить в гостинице «Обь». Для эвакуации есть автобусы, которые привлекаются по договорам с перевозчиком − АО «СПОПАТ»

Отдельное внимание уделяют и подтоплениям внутри города. Как пояснил начальник штаба ГОиЧС департамента городского хозяйства Евгений Московкин, противопаводковые мероприятия ведутся круглый год.

«Работы можно разделить на подготовительные и на ликвидацию очагов скопления воды. Подготовительная работа проводится практически круглый год: это промывка ливневой канализации, очистка канав, подготовка труб. Зимой − вывоз снега», − поянил он.

По информации департамента, к апрелю в городе отработали около 50 проблемных локаций. В марте подготовительные работы провели более чем на 10 участках, включая улицы Монтажников, Разведчиков, Челюскинцев, Саянскую и Нефтеюганское шоссе.

Всего с начала сезона с территории города вывезли около 1,9 млн кубометров снега, очистили почти 2 километра водоотводных канав, пропарили более 550 метров труб и откачали свыше 300 кубометров воды.

Параллельно усилили контроль за безопасностью у водоемов. Сотрудники ГИМС увеличили количество рейдов в районе речного порта, на улице Гагарина и на набережной вдоль Югорского тракта.

«Обязательно объясняем, по какой причине сейчас нельзя выходить на лед, рассказываем о мерах предосторожности. Проходят профилактические занятия в школах, также взаимодействуем с родителями. Главное − обеспечение безопасности граждан», − отметил инспектор ГИМС Олег Семенченко.

В администрации подчеркивают, что ситуация остается под контролем, а в случае ее ухудшения жителей будут оперативно информировать, в том числе с обходом домов в зоне риска.

Как показывает практика прошлых лет, уточненные данные нередко появляются уже в апреле и мае. При этом ситуация зависит не только от обстановки в Югре, но и от гидрологических условий в соседних регионах − Томской и Новосибирской областях, а также Республике Алтай.