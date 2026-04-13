В Сургуте запустили 15-летний проект развития «Ядра центра города»

В Сургуте стартовал проект комплексного развития территории «Ядро центра города», который должен полностью изменить центральную часть города. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». На участке на пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской появится современная застройка с социальной и культурной инфраструктурой.

Сейчас на этой территории находится устаревший жилой фонд. В рамках проекта здесь планируют построить образовательный центр со школой на 1 125 мест и детским садом на 350 мест, новый Театр актера и куклы, а также городской культурный центр. Договор с инвестором заключили 24 марта.

Проект рассчитан на 15 лет. Архитектурную концепцию территории с 3D-моделью должен разработать застройщик в рамках поручений Градостроительного совета Югры. До конца 2027 года на ее основе подготовят проект планировки территории, который вынесут на публичные слушания, чтобы жители могли внести свои предложения.

К концу 2029 года на участке планируют снести многоквартирные и индивидуальные жилые дома, а также реконструировать инженерные сети. Проектную документацию для строительства образовательного центра будут разрабатывать с 2028 по 2031 год. Проектирование нового здания Театра актера и куклы намечено на 2027-2032 годы.

В новой застройке также предусмотрят площадку для выгула домашних животных и парковочное пространство площадью не менее 2 000 квадратных метров. Заместитель директора департамента строительства и архитектуры Югры Елена Корчевская отметила, что проект обсудят с жителями, чтобы преобразование территории учитывало реальные потребности сургутян.

