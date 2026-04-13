В Сургуте начали плановые обследования школ и детсадов перед ремонтом

В Сургуте в 2026 году на ремонт социальных объектов направят более 1 млрд рублей из городского бюджета. В рамках подготовки к летней кампании специалисты уже обследовали 93 здания − это школы, детские сады, а также учреждения культуры и спорта. Всего проверке подлежат 257 объектов. Как сообщил заместитель директора МКУ «ДЭАЗиИС» Алексей Тарасов, весенние осмотры стартовали в середине марта и продлятся до второй половины апреля.

«На текущий момент обследовали 93 здания. 58 из них − дошкольные учреждения и 35 − общеобразовательные», − уточнил он.

По итогам обследований до середины мая будут подготовлены акты, в которых зафиксируют все выявленные недостатки и необходимый объем работ. «В этих актах отражаются мероприятия, которые необходимо провести в рамках летней ремонтной программы. Это ремонт инженерных систем, локальные отделочные работы − там, где есть трещины, сколы, отслоение плитки», − пояснил Тарасов.

На основании этого формируется перечень текущих и капитальных ремонтов, а также заявки на финансирование. В среднем ежегодно в Сургуте капитально ремонтируют более 10-12 объектов. В этом году, например, запланирован капитальный ремонт кровли в начальной школе №30.

Как рассказала заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе Марина Киреева, в учреждении есть ряд замечаний, которые будут устранены в ближайшее время.

«У нас есть небольшие недочеты, которые будут в рамках эксплуатации исправлены. Это дверные проемы, доводчики, ручки, в некоторых кабинетах − потертости на стенах, − отметила она. − Кровля у нас уже давненько не ремонтировалась. Конечно, каждый год локально устраняются проблемы, но это не решает ситуацию. Поэтому нас включили в план капитального ремонта, чего мы очень ждем».

В администрации подчеркивают, что подобные осмотры проходят ежегодно и позволяют своевременно выявлять проблемы. В том числе проверяется оснащенность школ − от мебели и учебников до состояния пищеблоков, спортивных залов и специализированных кабинетов. Отдельное внимание уделяется инженерным системам − водоснабжению, отоплению и электроснабжению.

«Функционал департамента образования в части проверки готовности здания образовательных учреждений к проведению образовательного процесса предусматривает организацию приемки, оценки готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года», − пояснил начальник отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Владимир Кузнецов.

По его словам, в проверках участвуют сотрудники МВД, Росгвардии, представители родительской общественности.

«Школа − это огромное здание площадью от 8 до 22 тысяч квадратных метров. В школе обучается от 1000 до 2500 детей, которые каждый день должны иметь условия для обучения, питание, тепло, свет и воду. На сегодняшний день с задачей администрация города справляется», − отметил Кузнецов.

Напоминаем, школу № 44 в Сургуте перевели на дистанционное обучение после того, как нашли трещины в нескольких кабинетах. Как уточнили в мэрии, их выявила обслуживающая организация. После этого комиссия решила приостановить допуск посетителей, учеников и сотрудников в здание школы до завершения полного обследования специализированными организациями и вынесения итогового решения.