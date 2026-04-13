В Сургуте показали первые эскизы будущего сквера в поселке Лунном

В Сургуте появились первые эскизы будущего сквера в поселке Лунном, который планируют создать на месте пустыря рядом с озером. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на управление капитального строительства Сургута. По данным телеканала, к реализации проекта власти намерены вернуться уже в этом сезоне.

Судя по эскизам, в новой зоне отдыха среди деревьев появятся прогулочные дорожки из серой плитки. Там же на прорезиненном покрытии разместят большую детскую площадку с горками, качелями и каруселями.

Отдельно в сквере предусмотрена круглая смотровая площадка из дерева. Ее оградят забором для безопасности. Ближе к берегу обустроят тропинку, которая будет вести к более тихой зоне отдыха с большими качелями, скамейками и урнами.

Проект также включает освещение и видеонаблюдение по периметру всей территории. У входа планируют сделать парковку для автомобилей, а с противоположной стороны — общественный туалет.

Как отмечается, еще 15 лет назад на этом месте уже собирались построить сквер, но тогда работы остановились. Теперь чиновники рассчитывают вернуться к этому проекту и обустроить зону отдыха у воды за 2-3 года.