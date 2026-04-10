Сергей Прийма возглавил аэропорт Сургута

Новым генеральным директором АО «Аэропорт Сургут» назначен Сергей Прийма. Об этом говорится в сообщении о кадровом решении акционеров компании, которая управляет ключевыми аэровокзальными комплексами в Югре и на Ямале. К исполнению обязанностей он уже приступил.

Для предприятия Прийма не является новым человеком. До назначения он работал первым заместителем генерального директора по производству и отвечал за бесперебойную работу технологических процессов аэропорта. Его кандидатуру акционерам предложил глава группы «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

На посту руководителя Сергей Прийма сменил Евгения Дьячкова, который возглавлял аэропорт Сургута последние 20 лет. Его контракт истек в начале апреля.

При этом Евгений Дьячков продолжит работу в структуре «ЮТэйр». Для него создали отдельную должность, связанную с управлением инвестиционными проектами. Ожидается, что он займется вопросами реконструкции аэровокзальных комплексов в Югре и на Ямале.