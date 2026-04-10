Как главный перевозчик Сургута обновил почти 70 процентов парка за считанные годы

В Сургуте на маршруты вскоре выйдут 25 новых автобусов большой вместимости

Как главный перевозчик Сургута обновил почти 70 процентов парка за считанные годы
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжается планомерное обновление городского пассажирского автопарка. Основной перевозчик города — компания «СПОПАТ» — снимет с маршрутов около десяти старых автобусов, а на замену им выпустит 25 новых машин, поступивших с нефтекамского завода «Нефаз». На линии новый транспорт должен выйти после оформления документов — ориентировочно в конце апреля-начале мая.

Обновление стало возможным благодаря поддержке губернатора Югры Руслана Кухарука. Помимо окружных средств, на закупку были выделены и средства бюджета города Сургута. Власти рассчитывают, что новые машины помогут сделать работу общественного транспорта надежнее, а для пассажиров поездки станут комфортнее. Речь идет о полунизкопольных автобусах большого класса марки «НЕФАЗ», работающих на газомоторном топливе. У такой техники сразу несколько преимуществ: она экономичнее в эксплуатации, экологичнее дизельных аналогов и лучше отвечает современным требованиям к городским перевозкам.

Для сургутских условий новые автобусы доработали отдельно: установили дополнительные конвекторы системы отопления. Как пояснил генеральный директор АО «СПОПАТ» Сергей Цветков, эти решения заложили в техническое задание после обсуждения с поставщиками. Кроме того, в салонах предусмотрены двойные стеклопакеты, сплит-система, информационные экраны, камеры видеонаблюдения. Также в автобусах установлены циркуляционные насосы, которые должны распределять тепло не только снизу, но и сверху. Все это особенно важно для северной эксплуатации, когда в морозы нагрузка на транспорт возрастает, а любая техническая недоработка быстро сказывается на комфорте пассажиров.

Машины уже оформлены в едином стиле городского общественного транспорта. По данным перевозчика, из 25 автобусов в гараж предприятия сначала поступили 20, сейчас в Сургуте находится вся партия. Первыми новые машины направят на 47-й маршрут, где обновление уже идет, и на 18-й — именно по нему было особенно много жалоб на старый подвижной состав. Ранее закупленные автобусы уже полностью работают на 45-м маршруте, а на 47-м замена проведена наполовину.

«В Сургуте обновили уже треть городского пассажирского автопарка. Технику покупаем на газомоторном топливе. Все 25 новых автобусов уже в Сургуте. Накануне из Нефтекамска приехала последняя партия, – отметил глава Сургута Максим Слепов. –Новые низкопольные автобусы большого класса марки «НЕФАЗ», с учетом пожеланий сургутян, оборудовали двойным остеклением, салон дополнили конвектором системы отопления на средней площадке. Внутри разместили экраны, камеры видеонаблюдения и валидаторы. На линию новые автобусы выйдут после оформления необходимых документов. Распределять по маршрутам будем, исходя из технического состояния действующих на линии машин и объема пассажиропотока на конкретных маршрутах».

Массовую закупку новых автобусов «СПОПАТ» ведет с 2024 года. По данным предприятия, подвижной состав обновлен почти на 70 процентов: приобретено 30 «ЛиАЗов» и 64 «НЕФАЗа». Треть автопарка уже работает на газомоторном топливе, а самые старые машины датируются 2015-2016 годами. В перспективе обновление продолжат: закупку еще 25 автобусов запланировали на 2027 год, аналогичные средства предусмотрены и на 2028-й.

Перспективы развития транспортной системы города отметил Депутат Думы Сургута Богдан Гужва: «Нельзя не заметить планомерную работу городских и окружных властей по совершенствованию транспортной системы Сургута в части решения вопросов по развитию пассажирских перевозок. Если динамика пополнения автопарка городских автобусов останется в прежнем ритме, то в ближайшее время мы должны закрыть вопрос с полным обеспечением единиц подвижного состава на городских маршрутах».

Таким образом, в Сургуте продолжают строить более современную, устойчивую и удобную систему общественного транспорта, от которой ждут прежде всего одного — чтобы автобусы ходили без сбоев, а горожане вовремя добирались до работы, учебы и дома.

При поддержке Администрации Сургута


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​А живу в столице. Ольга Давыдова // ONLINE 464
  2. ​Летом в Сургуте начнется ремонт детский и спортивных площадок 454
  3. ​Правительство продлило закрытие статистики по нефти и газу: что происходит в отрасли 308
  4. ​Цифровые сервисы Тюменской области будут работать при ограничении мобильного интернета 255
  5. В Тюменской области построили общежитие для ТВВИКУ в рамках совместной программы региона и Минобороны 241
  6. ​Товары тюменских производителей представлены на четырех крупнейших маркетплейсах страны 237
  7. ​Тюменская область сохраняет лидерские позиции по вводу жилья 234
  8. ​В Тюменской области за пять лет вдвое вырос объем ежегодно заменяемых коммунальных сетей 232
  9. Спасатели Югры напомнили правила безопасности во время пасхальных богослужений 219
  10. ​В Тюменской области открыли единый центр поискового движения 218
  1. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 2045
  2. В Югре погода будет скакать от минуса с мокрым снегом до +19 градусов 1523
  3. ​СК «ЮВиС» против депутата: конфликт из-за участка у Боровой в Сургуте перешел в правовую плоскость 1501
  4. ​Лай и гуляй по ГОСТу 1416
  5. В нескольких кабинетах школы №44 в Сургуте появились трещины. Детей переводят на дистанционное обучение 1367
  6. Пилотажная группа «Барсы» открыла сбор фотографий для полета 9 мая над Югрой 1361
  7. ​Законы о недвижимости меняются: чего ждать с апреля? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1323
  8. На Югорский лыжный марафон вышли почти 4 тысячи участников 1298
  9. ​«Там, где появлялась дорога, там появлялась нефть» 1255
  10. Доходный дом — как жители могут распорядиться общим имуществом, чтобы получать деньги и использовать их для своих нужд 1244
  1. Цветы с топором 11736
  2. ​Медицина для правильных 9674
  3. ​Вопрос на послезавтра 6830
  4. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 3354
  5. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 3327
  6. ​Социальная догазификация в Сургуте – лед тронулся 2840
  7. Сургутяне вновь могут пользоваться личным кабинетом на сайте Горводоканала 2825
  8. В Сургуте водитель сливал нечистоты на Заячьем острове. Его поймали 2443
  9. Вся окружная номенклатура соберется в Сургуте, чтобы обсудить планы на ближайшие годы 2395
  10. Идеально было бы расположить в «Авроре» «Петрушку» или планетарий, но пойдет любой проект, направленный на культурное и интеллектуальное развитие 2346

