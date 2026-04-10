В Сургуте к сентябрю обновят один из старейших скверов города

Власти Сургута проведут капитальный ремонт сквера Дружбы народов. Средства на обновление выделили уже в апреле, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«Сквер был построен еще в 1990-х годах. Там действительно очень давно уже напрашивался ремонт, покрытие асфальтовое полностью изношено. Мы проведем капитальный ремонт и рассчитываем в сентябре уже получить сквер с новыми дорожками, с новыми скамьями, урнами и с новыми опорами освещения», ‒ отметила Ирина Николаенко.

Напомним, в 2026 году в Сургуте обновят ряд парков и скверов. В частности, работы пройдут в парке «За Саймой», «Кедровом логу», а также в скверах 31 и 32 микрорайонов и Геологов-первопроходцев.