Эрмитаж и Сургутский район объединят усилия для изучения Барсовой горы

Сургутский район заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Документ подписали в Санкт-Петербурге при участии главы района Андрея Трубецкого, генерального директора музея Михаила Пиотровского, а также представителей районной администрации и музейного центра «Барсова Гора».

«В числе направлений сотрудничества в документе определены: проведение Дней Эрмитажа на Барсовой горе, создание совместных выставочных и цифровых проектов, обмен научной информацией и участие в конференциях, публикация результатов исследований, всестороннее изучение археологических находок с Барсовой горы в историческом и археологическом аспектах», – поделился глава района в своих соцсетях.

По словам Трубецкого, сотрудничество с одним из ведущих музеев мира позволит вывести музейную и научную работу на новый уровень. Речь идет как о развитии экспозиций, так и о более глубоком исследовании археологического комплекса.

«Это касается и изучения территории урочища, и осмысления масштабов уже сформированного комплекса находок. Так, основой базовой коллекции станут предметы 210 коллекций, собранных по итогам более 70 раскопок, проведенных на Барсовой Горе с 1970 по 2008 год. Эти артефакты недавно переданы Сургутскому району по соглашению с Уральским федеральным университетом им. Б.Н. Ельцина. Взаимодействие с Эрмитажем будет способствовать популяризации этого наследия и самого археологического памятника, который старше египетских пирамид», – добавил он.

Отмечается, что часть находок уже хранится в фондах Эрмитажа. Сегодня там находится десять предметов с Барсовой горы. Среди них – изделия, попавшие на территорию Западной Сибири из Византии и Передней Азии, в том числе поднос с именем визиря и византийская чаша с крышкой с изображениями животных и птиц.

«Две шумящие подвески из этой коллекции сейчас экспонируются в составе выставки «Потомки Чингисхана. Русь и мир» в музеях Московского Кремля», – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Ранее стало известно, что в Югру впервые могут привезти подлинные экспонаты из Государственного Эрмитажа. О такой возможности власти Сургутского района также договаривались с руководством крупнейшего музея России в рамках сотрудничества по развитию музея «Барсова Гора».