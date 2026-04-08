Сургутские медики за шесть минут вернули к жизни пациента с остановкой сердца

В Сургуте бригада скорой помощи спасла 64-летнего мужчину, у которого произошла клиническая смерть. Вызов поступил с жалобами на сильные боли в сердце, сообщает Депздрав ХМАО.

Фельдшер Галина Сидорова по телефону сразу дала рекомендации – принять аспирин, обеспечить доступ свежего воздуха и покой. Уже через девять минут на место прибыла реанимационная бригада: врач анестезиолог-реаниматолог Орифжон Масалиев, медицинский брат-анестезист Михаил Шеховцов, медицинская сестра-анестезист Милана Алиметова и водитель Павел Пирожков.

«Мужчина 64 лет жалуется на интенсивную боль за грудиной, отдающую в спину. Диагноз – острый коронарный синдром, оказана вся необходимая помощь, но внезапно ситуация резко ухудшается: пациент захрипел, потерял сознание, перестал дышать, на мониторе фибрилляция желудочков, клиническая смерть», – говорится в сообщении.

Медики незамедлительно начали сердечно-легочную реанимацию. В течение шести минут они проводили непрямой массаж сердца, дефибрилляцию, интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких. В итоге сердечный ритм удалось восстановить, пациент снова начал дышать.

После стабилизации мужчину доставили в кардиологический диспансер, где ему провели операцию по поводу инфаркта миокарда.

Сейчас пациент уже дома и чувствует себя хорошо.