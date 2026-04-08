Депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков подчеркнул значение политехнического колледжа для градообразующих предприятий

В Сургуте в рамках проекта «Люди нашего города» состоялась встреча, посвященная истории становления и развития профессионально-технического образования. Центральной фигурой стал директор Сургутский политехнический колледж Вадим Шутов, который, как отмечают организаторы, стоял у истоков реформирования системы профобразования в городе в 1990-е годы.

Депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков в своем выступлении подчеркнул значимость колледжа для экономики города и округа:

«Действительно, в нашем городе многие направления состоялись благодаря тому, что у руля стояли профессионалы, которые видели далеко вперед, грамотно подбирали специалистов и давали им возможность расти и развиваться. В этом − ценность руководства Вадима Шутова, которое привело к таким результатам. Сургутский политехнический колледж − это фактически база для градообразующих предприятий: огромное количество рабочих специалистов вышло из его стен. Я не считал, но, думаю, как минимум половина из них сегодня работает в городе, вокруг него и в округе. Это дорогого стоит. Так держать, темп не терять», − отметил он.

Напомним, что 22 апреля Сургутский политехнический колледж отмечает 40-летие. Учреждение было основано в 1986 году как ПУ-56 на базе Сургутнефтегаз, позже преобразовано в лицей, а затем − в колледж. Сегодня это одно из крупнейших учреждений профобразования в городе. Вадим Шутов возглавляет его с 1992 года.

