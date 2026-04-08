Власти Сургута расширят велосеть и обновят ключевые улицы в 2026 году

В 2026 году в Сургуте отремонтируют четыре участка дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о Тюменском тракте, улице Электротехнической, бульваре Свободы, а также о завершающем этапе ремонта проспекта Ленина – на участке от улицы Декабристов до улицы Майская, поделился планами глава города Максим Слепов.

Помимо этого, будут обустроены тротуары и внутриквартальные проезды, требующие капитального ремонта. Также продолжится обновление подъездных путей к детским садам и школам.

Как отметил Максим Слепов, отдельное внимание уделят развитию велоинфраструктуры: «По просьбам сургутян расширяем проект по созданию велокаркаса Сургута. Обустроим дорожки на самых популярных для велосипедистов участках – по проспекту Ленина, улицам Энгельса и Дзержинского».

Работы уже частично начались. С конца марта специалисты приступили к ямочному ремонту – устраняют выбоины и повреждения с помощью литой асфальтобетонной смеси на аварийных участках.

К основному этапу дорожной кампании в городе планируют приступить с наступлением устойчивой теплой погоды.