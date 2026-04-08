В администрации Сургута прокомментировали спор вокруг участка у аэродрома Боровая и заявили о его законном использовании

Власти Сургута подтвердила законность работ по складированию песка у аэродрома Боровая, о которых ранее заявил депутат Думы Евгений Барсов. Разъяснения дал заместитель главы города Виталий Малыхин в ответ на запрос редакции.

«Земельный участок предоставлен ООО СК «ЮВ и С» по договору аренды для пользования недрами. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, используемые для осуществления пользования недрами», − говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что проведение экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду для предоставления земли в аренду не требуется.

«Информация о проведении экологической экспертизы, а также оценка воздействия на окружающую среду не требуется для предоставления земельного участка в аренду. Кроме того, к заявлению о предоставлении земельного участка в аренду ООО СК «ЮВ и С» приложила лицензию на пользование недрами, которая была выдана Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры, а также технический проект на разработку месторождения. Согласно действующему законодательству технический проект подлежит согласованию с комиссией, в состав которой включаются представители органов исполнительной власти региона», − добавил замглавы.

Также в администрации уточнили, что участок не входит в границы территории, предназначенной для размещения посадочной площадки аэродрома Боровая, а значит, не затрагивает его инфраструктуру.

«Границы земельных участков, необходимых для осуществления пользования недрами, не попадают в границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта «посадочная площадка с базированием авиации общего назначения». Земельный участок предусмотрен исключительно для складирования песка (размещения штабеля). Разрушение грунта не планируется, наоборот, предоставленная обводненная территория будет отсыпана, и после исполнения ООО СК «ЮВ и С» своих лицензионных обязательств останется в виде площадки, пригодной для использования, в том числе для приземления парашютистов», − отметили в ответе на запрос.

Ранее ситуацию прокомментировали и в самой компании «ЮВиС». Там заявили, что работы по складированию песка носят временный характер и ведутся в рамках утвержденной проектной документации с соблюдением экологических и технических требований. В компании также заверили, что деятельность не создает угроз для аэродрома и согласована с профильными организациями.

Поводом для обсуждения стали заявления депутата Евгения Барсова, который выступил с эмоциональным обращением о возможном ущербе природной зоне в районе аэродрома Боровая. Речь идет об участке площадью около 232 тысяч квадратных метров.