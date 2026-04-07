На Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошел крупный пожар на СТО

В Сургуте днем произошел пожар на станции технического обслуживания на Нефтеюганском шоссе. Как сообщает МЧС Югры, огнем было охвачено около 300 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано.

«В первом часу дня поступило сообщение о возгорании СТО на Нефтеюганском шоссе. По прибытии подразделений установлено открытое горение внутри бокса. Сотрудники МЧС России проводят работы по тушению пожара. Из опасной зоны эвакуированы газовые баллоны», − говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются.