В Сургуте участок на набережной Ивана Кайдалова отремонтируют только к 2027 году

Жители Сургута жалуются ‒ участок дороги между домами №28 и 30 на набережной Ивана Кайдалова до сих пор не благоустроен. По словам жильцов дома, рядом нет ни оборудованной парковки, ни безопасного тротуара для пешеходов. На ситуацию обратила внимание местная жительница Елена К.

«Когда приведут в порядок участок дороги между домами №28 и №30 набережной Ивана Кайдалова и парком за Саймой? Учитывая, что там явно нужна парковка и безопасный тротуар для пешеходов в том числе и детей, так как рядом находится спортивная школа», ‒ написала сургутянка в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

Власти города пояснили, что в настоящее время на участке провели временное благоустройство ‒ выровняли дорогу асфальтной крошкой.

«В качестве временной меры провели грейдирование дороги с асфальтовой крошкой. Данный участок нуждается в полноценном строительстве с полной заменой дорожного полотна», – ответили представители мэрии.

Капитальное решение вопроса запланировано на более поздний срок. По информации администрации, средства на строительство дороги по улице Набережная Ивана Кайдалова ‒ от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского ‒ предусмотрены в бюджете на 2027 год. Сейчас ведется разработка проектной документации.