Коммунальщики Сургута отмоют почти 300 остановок к майским праздникам

В Сургуте началась большая весенняя уборка. Первым делом специалисты занялись остановками ‒ их начали отмывать и приводить в порядок после зимы. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

«Работы выполняют ежедневно несколько бригад. На территории павильонов убирают мусор, проверяют состояние дверей и стекол, очищают стены от рекламы. При обработке используются специальные безопасные моющие средства», ‒ указал мэр в своих соцсетях.

Сначала специалисты приведут в порядок остановки в центре города, затем перейдут к другим районам. Всего планируют обработать около 300 павильонов.

Кроме того, коммунальщики реагируют на обращения жителей и выезжают туда, где остановки требуют срочной уборки.

Завершить работы планируют к концу апреля ‒ к майским праздникам и Дню Победы.