В Сургуте кардиологи спасли шестилетнюю девочку с тяжелым пороком сердца

Кардиологи Сургута провели сложную операцию шестилетней Софии из поселка Излучинска и помогли ей вернуться к жизни. Девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии ‒ почти не говорила и не могла передвигаться без инвалидного кресла, уровень кислорода в крови был критически низким, рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

«Диагноз ‒ сложный комбинированный порок: единый желудочек сердца, транспозиция магистральных сосудов (аорта и легочная артерия поменялись местами). Также при рождении не закрылся открытый артериальный проток. С операции по его устранению и суживанию легочной артерии началась история Софии в Окружном кардиоцентре. Впервые девочка была госпитализирована в 2019 году, когда ей исполнился всего месяц. Ближе к году ‒ второй этап. Операция Гленна: верхнюю полую вену подключили напрямую к легочной артерии, разгрузив единственный желудочек. Это дало передышку, но не решение», ‒ отметила Урванцева в своих соцсетях.

Мама девочки рассматривала варианты лечения в разных городах и даже консультировалась с клиникой в США, где стоимость операции оценили в 330 тысяч долларов.

«Я искала помощи в федеральных центрах, связывалась с американской клиникой в Бостоне, но шанс на жизнь моему ребенку дали только здесь, в Кардиоцентре», ‒ рассказала она.

Операцию провели в ноябре 2025 года. Она длилась почти восемь часов и включала сразу несколько сложнейших этапов.

«По сути, было выполнено шесть операций одномоментно, которые включали несколько сложнейших этапов: остановку сердца, выделение коронарных артерий, создание неоаорты, закрытие дефекта межжелудочковой перегородки заплатой, перемещение аорты на место ‒ в левый желудочек», ‒ прокомментировал заведующий детской кардиохирургией ОКД, главный детский кардиохирург Югры Пётр Лазарьков.

После операции девочка провела 18 дней в реанимации, затем начался длительный период восстановления.

Сейчас, спустя четыре месяца, врачи отмечают положительную динамику. Софию готовят к выписке.