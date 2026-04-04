В Сургуте для семи домов подбирают новые управляющие компании после ухода «Градсервиса»

В Сургуте управляющая компания «Градсервис» прекратила полномочия по обслуживанию семи многоквартирных домов. Об этом сообщила администрация Сургута. Власти города уже начали работу с жителями, чтобы организовать собрания собственников и выбрать новые управляющие организации.

Речь идет о домах по адресам: проспект Ленина, 23, улицы Бажова, 31, Профсоюзов, 32 и 34, И. Киртбая, 7, Крылова, 36 и 38.

Как уточнили в мэрии, служба жилищного и строительного надзора Югры отозвала у компании лицензию на работу по ее собственному заявлению. При этом на деятельность организации ранее поступало много жалоб от жильцов. Люди указывали на несвоевременную уборку мусора, а также проблемы с содержанием подъездов и придомовых территорий.

В администрации напомнили, что по действующему законодательству управляющая компания не вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание домов и обязана исполнять свои обязательства до передачи жилфонда другой организации.

Сейчас департамент городского хозяйства администрации Сургута проводит с жителями этих домов работу по организации общих собраний, на которых собственники должны выбрать новые управляющие компании.