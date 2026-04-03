Эксперт прогнозирует в Сургуте умеренный рост на вторичном рынке и усиление роли комплексного освоения территорий

В Сургуте в 2025 – начале 2026 года рынок недвижимости начал восстанавливаться после спада, вызванного высокой стоимостью ипотеки. При этом структура спроса изменилась: покупатели все чаще выбирают вторичное жилье. Об этом сообщил siapress.ruдиректор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«В начале 2025 года Сургут прошел период охлаждения спроса, во многом связанный с высокой стоимостью ипотечного кредитования. Рынок фактически был «рынком покупателя», где значительная часть сделок проходила за наличные средства. В четвертом квартале 2025 и начале 2026 года, с постепенным снижением ключевой ставки, ситуация на рынке вторичного жилья стала оздоровляться. Сокращается срок экспозиции, покупатели активны, но выбирают жилье более осознанно и требовательно. Уровень торга по-прежнему сохраняется на уровне в среднем 5%-7%», − отмечает эксперт.

Среди основных причин роста интереса к «вторичке» он выделяет сразу несколько факторов: изменение условий льготной ипотеки на новостройки, снижение ключевой ставки, накопленный отложенный спрос на готовое жилье и существенную разницу в цене за квадратный метр между новым и вторичным фондом.

В результате, как подчеркнул эксперт, вторичный рынок становится основным драйвером сделок, а новостройки переходят в более конкурентную среду, где требования покупателей заметно возрастают.

При этом ключевым фактором выбора жилья остается не только цена, но и инфраструктура. По словам Константина Сыпко, именно поэтому в перспективе будет усиливаться роль комплексного развития территорий.

«Наряду с преимуществом вторички в цене, одним из ключевых факторов каждого района является развитая инфраструктура. Поэтому одним из главных преимуществ нового жилья в перспективе будет усиление роли комплексного развития территорий. Это когда строят не дом, а сразу целую жизнь в нем. Все больше новых проектов уже планируются не в точечной застройке, а в комплексном развитии, когда проекты включают не только жилье, но и социальные объекты − школу, детский сад и культурные пространства, задача не просто построить дома, а сформировать комфортную, устойчивую и социально ориентированную городскую среду», − указывает директор филиала.

По оценке спикера, Сургут сегодня находится на этапе перехода: рынок недвижимости развивается не столько за счет объемов строительства, сколько за счет изменения потребностей жителей. Главный тренд − переход от количественного роста к качественному развитию городской среды.

Ипотека становится сложнее: что изменится с 1 апреля − читайте в нашем обзоре.