Школу № 44 в Сургуте перевели на дистант после обнаружения трещин в кабинетах

В Сургуте школу № 44 с 6 апреля переведут на дистанционное обучение после обнаружения трещин в нескольких кабинетах. Об этом сообщила администрация города. Решение приняли после планового весеннего осмотра образовательных учреждений.

Как уточнили в мэрии, трещины выявила обслуживающая организация. После этого комиссия решила приостановить допуск посетителей, учеников и сотрудников в здание школы до завершения полного обследования специализированными организациями и вынесения итогового решения.

При этом образовательный процесс останавливать не будут. На время приостановки работы здания всех школьников переведут на дистанционный формат.

Для учеников 9-х и 11-х классов, которые готовятся к итоговым экзаменам, очные консультации организуют на базе лицея имени генерал-майора В. И. Хисматулина.