Власти Сургута начали уход за деревьями после зимы

В Сургуте стартовал сезон озеленения ‒ специалисты уже приступили к обработке деревьев и подготовке зеленых насаждений после зимы. Работы начались с хвойных деревьев, высаженных в прошлом году, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

«Сейчас мы ведем обработку хвойных деревьев специальным препаратом, который защищает иглы от вредных ультрафиолетовых весенних лучей, и добавляем микроэлементы для подкормки, чтобы после зимнего периода деревья максимально адаптировались и начали развиваться», ‒ отметила она.

После схода снежного покрова и оттаивания почвы в городе планируют привести в порядок около 4,5 тысяч деревьев, высаженных за последние годы.

«После зимы их необходимо оправить, подкормить, полить и дальше в течение сезона будем осуществлять регулярный полив, чтобы деревья максимально прижились», ‒ добавила Николаенко.

В озеленении города используют устойчивые к местному климату растения. Среди них: различные виды хост, курильский чай, хвойные, в том числе горная сосна и некоторые виды можжевельников.

В этом году в Сургуте также планируют продолжить высадку новых деревьев и кустарников. Основной акцент сделают на хвойных породах, а также попробуют высаживать более крупные деревья.

«Мы преимущественно высаживаем деревья высотой два-два с половиной метра, но хотим попробовать высадить более трех метров», ‒ сообщила директор учреждения.

Кроме того, осенью в городе проведут масштабную обрезку тополей ‒ работы затронут около полутора тысяч деревьев. Контракты уже заключены, а сами работы будут выполнять в период замедленного сокодвижения.