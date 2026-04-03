16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,7293   EUR  92,1915  

Новости

Больше новостей
Второй иностранный язык в школе должен быть обязательным?
Комментировать
0
Надо ли ограничивать VPN в России?
Комментировать
0
Минцифры предложило операторам связи и интернет-компаниям ввести плату за использование VPN. Что думаете?
Комментировать
0
Больше опросов

На форуме в Сургуте единоросcы представили более 100 социально значимых инициатив

В Сургуте прошел окружной форум «Единой России» «Есть результат!»

На форуме в Сургуте единоросcы представили более 100 социально значимых инициатив
Фото администрации Сургута

В Сургуте завершился второй региональный форум «Есть результат» партии «Единая Россия». Его участники подвели итоги пятилетней реализации «Народной программы» партии и обсудили, какие предложения должны лечь в основу нового документа. На площадках форума говорили о социальной политике, промышленности, пространственном развитии, поддержке участников СВО и их семей, а также об образовании. По итогам обсуждений отобрали 15 инициатив — по три в каждом направлении.

На открытии форума губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что народная программа создается не ради избирательной кампании, а как рабочий план, в основе которого лежат предложения жителей. «Ее пишут не чиновники и не депутаты – ее пишут люди. В этом ее сила. Инициативы поступили напрямую от жителей Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского и Нефтеюганского районов. Именно югорчане стали главными авторами проектных решений, которые позволяют учесть реальные потребности каждого муниципалитета», — подчеркнул глава региона.

Итоги предыдущего этапа работы на форуме тоже озвучили открыто. Из 553 предложений, вошедших в народную программу пять лет назад, около 80 процентов уже реализовано. Еще по 79 мероприятиям заключены контракты и предусмотрено финансирование.

«На региональном форуме «Есть результат» ВПП «Единая Россия» вместе с Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком и однопартийцами подвели итоги большой работы, которая велась в Югре в последние 5 лет по «Карте развития Югры» – народной программе партии. Эти годы были непростыми для нашей страны. В условиях санкционного давления мы сплотились, чтобы вместе улучшать жизнь сургутян, помочь нашим бойцам в зоне СВО. Сегодня с сургутянами, общественниками, экспертами и депутатами определили траекторию движения на следующую пятилетку. Югорчане внесли свои предложения в «Народную программу 2.0». Они будут рассмотрены экспертным сообществом, где основные критерии – социальная значимость объекта и востребованность», — рассказал глава Сургута Максим Слепов.

В течение дня участники работали за пятью круглыми столами. После дискуссий на пленарном заседании представили лишь часть инициатив, однако губернатор отдельно отметил: в новой редакции программы рассмотрят и те предложения, которые не прозвучали публично. Все они сохранят шанс войти в «Народную программу 2.0».

Среди предложений, прозвучавших в Сургуте, были как локальные, так и стратегические проекты. Так, в городе предложили создать спортивный кластер на базе хоккейной площадки, которая летом сможет работать для футбола и волейбола, а зимой — для хоккея. В числе инициатив также создание регионального центра детского сердца на базе окружного кардиодиспансера, центра бесплатной психологической помощи детям и их родителям, строительство жилья для переселения и продолжение улицы Киртбая в Сургуте. Часть этих проектов, как подчеркивали участники форума, уже обеспечена финансированием.

«Поддержку и одобрение участников нашей площадки получили те проекты, которые связаны с национальной политикой. То есть, контроль миграции — это тема, которая является актуальной для Югры, — отметил заместитель главы Сургута, модератор одной из площадок форума Виталий Малыхин. — Югра — привлекательный экономический регион, она будет интересна для миграции. Следующий вопрос — это вопрос инфраструктуры, в частности молодежной политики, военно-патриотического воспитания — тех объектов, которые могли бы выполнять универсальные задачи, но в интересах подрастающего поколения».

Пожалуй, один из главных пунктов, получивших развитие в ходе форума — строительство новой поликлиники для жителей Восточного района Сургута. Руслан Кухарук высказался за включение объекта в «Народную программу 2.0» и предложил приступить к проектированию. Речь идет о крупном медицинском объекте в формирующемся медицинском кластере рядом с Центром охраны материнства и детства и новой станцией переливания крови. Предполагается, что на улице Каролинского появится поликлиника площадью 32 тысячи квадратных метров. Она станет новой базой для Городской поликлиники №2 и будет обслуживать жителей Восточных районов Сургута. Предполагаемая стоимость строительства составляет около 6 миллиардов рублей.

Окончательно «Народную программу 2.0» планируют сформировать накануне летнего съезда партии. Тогда станет понятно, какие из инициатив станут официальными наказами на следующую пятилетку.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
03 апреля в 11:52, просмотров: 676, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=LP8sfVP8coVP0Uv6dG8kXer+7hvCvVac2HJsnXo27x3YqizqAxRr63DgWJW+0fzpwmR9QcdvtCSydk+tbtlURWhgmliWwaBnDDccq7m2mBlq7aGGNF7fUaRb4N2qxBnx"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=LP8sfVP8coVP0Uv6dG8kXer+7hvCvVac2HJsnXo27x3YqizqAxRr63DgWJW+0fzpwmR9QcdvtCSydk+tbtlURWhgmliWwaBnDDccq7m2mBlq7aGGNF7fUaRb4N2qxBnx"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Utair увеличит число рейсов из городов Югры в летнем расписании 653
  2. ​СК «ЮВиС» против депутата: конфликт из-за участка у Боровой в Сургуте перешел в правовую плоскость 579
  3. Перехода на 10-летнее обучение не будет – Минпросвещения 458
  4. ​В Сургуте ко Дню геолога наградили ветеранов и вспомнили роль первооткрывателей 453
  5. ​Нужно ли ограничивать смартфоны детям: читатели СИА-ПРЕСС не пришли к единому мнению 432
  6. ​«Там, где появлялась дорога, там появлялась нефть» 429
  7. Эти люди, настоящие герои своей профессии, своего края, своей страны, своего народа 390
  8. Лучшие годы жизни. Законная гордость за причастность к Великому делу по обеспечению страны нефтегазовыми ресурсами 383
  1. Доктор, у меня это. Сахарный диабет // ONLINE 1691
  2. Барсов прав: намыв песка на Заячьем острове вместо превращения его в огромную рекреационную зону — очередной пример варварского освоения города 1446
  3. ​«Он меня пристрелит». Депутат и предприниматель Евгений Барсов в гневе рассказал об уничтожении поймы Оби городскими подрядчиками 1386
  4. ​Ипотека становится сложнее: что изменится с 1 апреля? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1198
  5. ​Экс-глава Сургута Вадим Шувалов планирует участвовать в выборах в Тюменскую областную думу 1170
  6. Памятные даты апреля 2026 года: люди, события, юбилеи 1146
  7. Минцифры готовит новые ограничения против VPN-сервисов 1145
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 апреля? // АФИША 1102
  9. Власти Югры планируют ограничить поступление иностранных абитуриентов после скандала с поддельными аттестатами 1101
  10. Сургутские дорожники готовятся к строительству двух важнейших участков городских трасс 1094
  1. Цветы с топором 9762
  2. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 9486
  3. ​Медицина для правильных 8688
  4. ​Вопрос на послезавтра 5257
  5. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 3897
  6. ​«Около 80% проголосовавших высказались за сохранение «Авроры» и ее преобразование в общественное пространство» 3028
  7. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 2997
  8. ​Как будет ездить новый автобус №17? Власти Сургута опубликовали схему движения 2750
  9. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 2631
  10. Нефть в Сургуте закончится всего через два поколения. Как город будет жить после этого — нужно думать уже сейчас. Но, кажется, город живет одним сегодняшним днем 2590

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика