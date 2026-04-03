В Сургуте прошел окружной форум «Единой России» «Есть результат!»

В Сургуте завершился второй региональный форум «Есть результат» партии «Единая Россия». Его участники подвели итоги пятилетней реализации «Народной программы» партии и обсудили, какие предложения должны лечь в основу нового документа. На площадках форума говорили о социальной политике, промышленности, пространственном развитии, поддержке участников СВО и их семей, а также об образовании. По итогам обсуждений отобрали 15 инициатив — по три в каждом направлении.

На открытии форума губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что народная программа создается не ради избирательной кампании, а как рабочий план, в основе которого лежат предложения жителей. «Ее пишут не чиновники и не депутаты – ее пишут люди. В этом ее сила. Инициативы поступили напрямую от жителей Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского и Нефтеюганского районов. Именно югорчане стали главными авторами проектных решений, которые позволяют учесть реальные потребности каждого муниципалитета», — подчеркнул глава региона.

Итоги предыдущего этапа работы на форуме тоже озвучили открыто. Из 553 предложений, вошедших в народную программу пять лет назад, около 80 процентов уже реализовано. Еще по 79 мероприятиям заключены контракты и предусмотрено финансирование.

«На региональном форуме «Есть результат» ВПП «Единая Россия» вместе с Губернатором Югры Русланом Николаевичем Кухаруком и однопартийцами подвели итоги большой работы, которая велась в Югре в последние 5 лет по «Карте развития Югры» – народной программе партии. Эти годы были непростыми для нашей страны. В условиях санкционного давления мы сплотились, чтобы вместе улучшать жизнь сургутян, помочь нашим бойцам в зоне СВО. Сегодня с сургутянами, общественниками, экспертами и депутатами определили траекторию движения на следующую пятилетку. Югорчане внесли свои предложения в «Народную программу 2.0». Они будут рассмотрены экспертным сообществом, где основные критерии – социальная значимость объекта и востребованность», — рассказал глава Сургута Максим Слепов.

В течение дня участники работали за пятью круглыми столами. После дискуссий на пленарном заседании представили лишь часть инициатив, однако губернатор отдельно отметил: в новой редакции программы рассмотрят и те предложения, которые не прозвучали публично. Все они сохранят шанс войти в «Народную программу 2.0».

Среди предложений, прозвучавших в Сургуте, были как локальные, так и стратегические проекты. Так, в городе предложили создать спортивный кластер на базе хоккейной площадки, которая летом сможет работать для футбола и волейбола, а зимой — для хоккея. В числе инициатив также создание регионального центра детского сердца на базе окружного кардиодиспансера, центра бесплатной психологической помощи детям и их родителям, строительство жилья для переселения и продолжение улицы Киртбая в Сургуте. Часть этих проектов, как подчеркивали участники форума, уже обеспечена финансированием.

«Поддержку и одобрение участников нашей площадки получили те проекты, которые связаны с национальной политикой. То есть, контроль миграции — это тема, которая является актуальной для Югры, — отметил заместитель главы Сургута, модератор одной из площадок форума Виталий Малыхин. — Югра — привлекательный экономический регион, она будет интересна для миграции. Следующий вопрос — это вопрос инфраструктуры, в частности молодежной политики, военно-патриотического воспитания — тех объектов, которые могли бы выполнять универсальные задачи, но в интересах подрастающего поколения».

Пожалуй, один из главных пунктов, получивших развитие в ходе форума — строительство новой поликлиники для жителей Восточного района Сургута. Руслан Кухарук высказался за включение объекта в «Народную программу 2.0» и предложил приступить к проектированию. Речь идет о крупном медицинском объекте в формирующемся медицинском кластере рядом с Центром охраны материнства и детства и новой станцией переливания крови. Предполагается, что на улице Каролинского появится поликлиника площадью 32 тысячи квадратных метров. Она станет новой базой для Городской поликлиники №2 и будет обслуживать жителей Восточных районов Сургута. Предполагаемая стоимость строительства составляет около 6 миллиардов рублей.

Окончательно «Народную программу 2.0» планируют сформировать накануне летнего съезда партии. Тогда станет понятно, какие из инициатив станут официальными наказами на следующую пятилетку.

