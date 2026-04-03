В Сургуте отметили День работника культуры и 60-летие культурного строительства

В Сургуте прошел торжественный вечер, посвященный сразу двум датам — Дню работника культуры и 60-летию культурного строительства. В этот день чествовали тех, кто не просто трудится в профессии, а хранит и приумножает культурный код страны. Наградами разного уровня поощрили порядка 140 сургутян, а особого знака «За преданность профессии» удостоены восемь представителей отрасли. На сцене также подвели итоги городского конкурса в области культуры и искусства «Успех года» имени С.В. Липявко. За 2025 год на него поступило 62 заявки.

Со сцены в этот вечер звучали слова о том, что культура для Сургута — не дополнение к городской жизни, а ее основа. «Вместе со всей нашей огромной страной мы встречаем День работника культуры уже в девятнадцатый раз. Культура – это не стиль вашей жизни и не образ. Культура – это ваша жизнь! Сургут гордится людьми, гордится теми, кто в нем живет и созидает. Культура – это про созидание. Культура Сургута в надежных и талантливых руках. С праздником!», – сказал заместитель главы Сургута Владимир Фризен.

О значении юбилейной даты рассказал председатель комитета культуры администрации города Антон Акулов. Он отметил, что создание отдела культуры совпало с новым этапом в истории самого Сургута и во многом определило отношение городских властей к приоритетам развития. Сегодня эта работа продолжается уже на новом уровне. Город не только сохраняет существующую сеть учреждений, но и развивает инфраструктуру. Благодаря национальному проекту «Семья» в Сургуте ремонтируют и обновляют объекты, среди которых здания краеведческого музея, в том числе «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова». В планах — строительство новых детских школ искусств и капитальный ремонт действующих зданий, в том числе двух корпусов детской художественной школы.

Праздничный вечер стал поводом не только отметить профессиональные достижения, но и вспомнить историю. Ровно 60 лет назад в местном исполкоме был создан отдел культуры. С этого момента началось системное развитие культурной жизни Сургута: открывались учреждения, проводились первые крупные события, формировалась среда, без которой сегодня уже невозможно представить город. Именно людям, стоявшим у истоков этой работы, посвятили концертную программу. Она напомнила, что за любой датой и за каждым учреждением всегда стоят конкретные судьбы, идеи и многолетний труд.

Сегодня культурная сфера Сургута объединяет более 20 учреждений. Это филармония, детские школы искусств, музеи, библиотеки, театры и другие площадки, которые давно стали точками притяжения для горожан и гостей. Местные коллективы знают не только в Югре, но и за ее пределами. Так, театр актера и куклы «Петрушка» продолжает активно участвовать в престижных фестивалях по всей стране. «Мы побывали на очень престижных фестивалях, большом детском фестивале, который возглавляет Сергей Безруков. Мы были в Рязани, мы были в Барнауле, мы были в Москве, мы были в Санкт-Петербурге, вот совсем недавно мы вернулись из Тамбова, впереди нас ждет Омск и Красноярск. И вообще, мне кажется, что театр набрал такой хороший ритм», – рассказала художественный руководитель театра актера и куклы «Петрушка» Галина Коптяева.

Юбилейный вечер в филармонии стал не только церемонией награждения, но и символическим итогом большого пути. За шесть десятилетий Сургут прошел путь от города, где культурную систему только начинали выстраивать, до одного из крупнейших центров культурной жизни региона. И теперь для этой сферы начинается новый этап — с опорой на опыт первопроходцев, сильные коллективы и проекты, которые должны определить развитие городской культуры на годы вперед.

