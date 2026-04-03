В Сургуте появятся новые цветники в парках и скверах

В Сургуте в этом году обустроят четыре новых цветника. Они появятся в парке «Кедровый лог» (на свадебном маршруте), в сквере 39 микрорайона, у Дворца торжеств и на бульваре Свободы. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Также власти продолжают менять подход к озеленению: часть устаревших конструкций уже убрали, а локации перераспределили.

«Мы демонтировали много ограждений с вазонами, которые уже морально и физически устарели. Их не включали в новый контракт, перераспределили локации», ‒ пояснила Ирина Николаенко.

На местах, где это позволяют дорожные условия и расположение сетей, вместо вазонов планируют высаживать живую изгородь из сирени.