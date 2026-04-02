Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Фото: Городской культурный центр / vk.com

4 апреля

Спектакль «Древо»

Место проведения: Театр актера и куклы «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 11:00 и 13:00.

Детям и их родителям расскажут об истории и традициях семьи. В основе рассказа ‒ традиции казачества, так как казаки были одними из основателей Сургута. Также в спектакле зрители увидят несколько славянских обрядовых кукол.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Лекторий «Красный чум» на тему «История православия в Сургуте»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

Горожане могут узнать историю развития православия в Сургуте с момента основания первой церкви в 1594 году до его возрождения в конце XX ‒ начале XXI века. Заведующий культурно-коммуникативного центра музея Елена Лапина расскажет гостям встречи интересные факты о строительстве храмов в Сургуте, служении священников в Сибири и о многом другом.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Экскурсия по выставке «Наивное очарование»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута всех возрастов ждет увлекательная экскурсия по выставке «Наивное очарование» и мастер-класс по реверсивной живописи.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Настольные игры в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 15:00.

У горожан есть возможность поиграть в настольные игры в универсальной библиотеке. Среди игр: «Каркассон», «Колонизаторы», «Взрывные котята», «Нечто», «Дженга». Проводит встречу игровой мастер Марсель Батыршин.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 16+

Музыкальная программа «Великолепие Барокко»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 18:00.

В этот день посетители «Порта» окунутся в атмосферу золотого века классической музыки вместе с ансамблем «Cantus Benedictus». Музыканты исполнят произведения Иогана Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Томазо Альбинони, Арканджело Корелли и Антонио Вивальди.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «А зори здесь тихие»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 19:00.

Сургутянам покажут спектакль по известной повести Бориса Васильева. Это история о пяти девушках ‒ Рите, Лизе, Жене, Соне и Гале. Главный посыл рассказа: женщина и война ‒ понятия несовместимые.

Телефон для справок: 53-03-19. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

«Мощный рок» в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» пройдет музыкальный и мощный вечер: группы «РЕАЛЬНО?» и «ONEAS» подарят слушателям очень разный и громкий рок. Будут звучать гитары, барабаны, и, конечно, драйвовый вокал.

Телефон для справок: 8 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

5 апреля

Праздник «Вербное воскресенье»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 9:00 до 20:00.

Жителей города приглашают на светлый праздник ‒ Вербное воскресенье. На протяжении всего дня гостей будет сопровождать праздничная радиопрограмма на территории центра. С 11:00 до 14:00 на центральной площади «Старого Сургута» пройдет познавательно-игровая программа «Светлый день под вербной ветвью». Помимо этого, весь день каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по росписи пасхальных яиц «Писанка», которые будут проходить в Доме журналистов им. А.П. Зубарева. Цена билета на мастер-классы: от 300 рублей.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Хождение в Ях»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

На музейном занятии взрослые и дети совершат виртуальное путешествие на стойбище, познакомиться с особенностями культуры, традиционными постройками и мировоззрением народа ханты. В конце мероприятия гостей ждет увлекательная викторина.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер-класс «К светлой пасхе готовы!»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В преддверии Пасхи для сургутян организовали творческое занятие по лепке и росписи подставки для яиц. Поделка будет изготовлена из самозатвердевающей глины.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Программа «Доисторическая вечеринка 2»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 15:00.

Галерея «Стерх» вновь приглашает всех желающих на интеллектуальный вечер с насыщенной программой. Присутствующих ждет: выставка «Новые истории Древней Югры»; «Пещерный» аквагрим; интерактивные детские игры; творческие арт-занятия от семейной мастерской «Стершонок»; раскопки древних сокровищ и тематическая фотозона.

Мероприятие рекомендовано для детей старше шести лет. Дети до семи лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. 6+

Мюзикл «Царевна-лягушка»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 15:00.

Мюзикл расскажет зрителям о неожиданных поворотах в характере таких сказочных героев, как Царевна-лягушка, Иван-царевич, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч, Баба Яга и других персонажей. Как и всегда, присутствующие полюбуются яркими образами, стильными костюмами, впечатляющими декорациями, интересной игрой света и зажигательными танцами.

Телефон для справок: 53-03-19. Цена билета: от 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Премьера концертной программы «Откровение»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 17:00.

В этот вечер баянисты Ринат Валиев и Петр Мазурик представят слушателям академическую баянную музыку из разнообразных произведений, которые продемонстрируют многообразие этого чудесного инструмента.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

02 апреля в 14:47
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 апреля в 14:04
На тему: «Результат есть!». Вчера ХК «Югра» досрочно вышла в 1/4 финала плей-офф Кубка Петрова в ВХЛ, одержав четвёртую победу с счетом 4:0 над казанским ХК «Барс». Общий счёт серии 4:1. Кто будет соперником в 1/4 финала будет известно после завершения всех игр 1/8 финала. К примеру, Тюменский «Рубин» вчера в Рязани проиграл ХК «Рязань-ВДВ» и счёт в серии стал 3:2, впереди «десантура».
Вести из Вашингтона. Александр Овечкин, капитан вашингтонской Команды «Вашингтон Кэпиталз», забил уже 1000- ю шайбу в чемпионате НХЛ и Кубке Стэнли и сейчас на его счету 1005 шайб. До рекордов Уайна Гретцки ему осталось забить 11 шайб в оставшихся восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ. Команда Овечкина борется за выход в плей-офф Кубка Стэнли, но пока «результата нет». Почему тема 40-летнего Александра Овечкина так обострилась в последнее время в СМИ и в «городе Вашингтоне». У Александра Овечкина заканчивается контракт. Идут слухи о завершении его карьеры и не без оснований. Сам он никак не комментирует ситуацию. По ощущению он ещё не готов завершить свою карьеру в НХЛ. Нет ясности, чем он будет заниматься после хоккея. Или идти в депутаты в ГД, или «разносить пиццу»? Наиболее оптимальным было бы, с моей точки зрения, это заключение контракта ещё на 2 года. За два года он мог бы побить все рекорды и триумфально завершить звёздную карьеру в «городе Вашингтоне». Но решать будет топ-менеджмент команды «Вашингтон Кэпиталз» и болельщик команды- Президент США Дональд Трамп. Время принятия решения. Тяжелый период. Как никак, а Александру Овечкину, как и Штирлицу, тяжело работать в «логове зверя».
Alkonowa1ow
04 апреля в 15:08
А тем временем состоялся финиш гонки на 50 км вольным стилем среди мужчин на 13-м Югорском лыжном марафоне. Победителем гонки стал Дмитрий Баграшев с результатом 1 час 59 мин 50 сек. Финиш был плотным и для определения мест с 2 до 6 потребовался фотофиниш. «Результат есть!». Организация марафона прекрасная, погода отличная, Солнце и + 7 градусов тепла, лыжня в отличном состоянии. Красота! В пунктах питания подавали бананы, изотоники, хлеб …. огурцы с салом. Трасса проходила по живописным местам в окрестностях столицы Югры, в пойме Иртыша. Земснарядов и штабелей с песком высотой 25 метров не наблюдалась. Талисман 13-го Югорского лыжного марафона: бурундук «Пума сип», что в переводе с хантыйского «Спасибо!». «Спасибо»- говорят участники и гости 13-го Югорского лыжного марафона хозяевам за устроенный праздник. Праздник на первом дне марафона действительно удался. «Результат есть!». Зачёт с плюсом!
Alkonowa1ow
04 апреля в 16:19
Призёр Олимпийских игр по биатлону 2022 года Ирина Казакевич стала победительницей гонке на 50 км на 13-м Югорском лыжном марафоне с результатом 2 часа 8 мин 37 сек. Напомню, что призовой фонд 13 Югорского лыжного марафона составляет 2,4 миллиона рублей. Но дело не в бабках! Главное участие. Ведь самому юному участнику марафона 1 год, а самому возрастному -84 года. Аура вокруг 13 -го Югорского лыжного марафона просто восхитетльная. Главное что все удалось.
Alkonowa1ow
04 апреля в 22:16
А тем временем сегодня 4 апреля, в Сыктывкаре, столице Коми Республики, МФК «Факел» «зарубился» с местной МФК «Новая Генерация». После основного времени счёт был ничейный 1:1. В серии пенальти победу одержал Сыктывкар: 5:4. Завтра 5 апреля состоится повторный матч соперников. МФК «Факел» забуксовал и похоже останется на предпоследнем месте в турнироной таблице СуперЛиги по футзалу. Ниже находится «Сибиряк» (Новосибирск) и ЛКС (Липецк), который сошёл с дистанции и с которым пришлось бы играть «Факелу». Но ЛКС записали два технических поражения со счетом 5:0, а «Факел» получит 4 очка. Но толку мало, неудачная игра с «Сибиряком» дома и проигрыш «Новой Генерации» оставили МФК «Факел» в «подвале» турнирной таблицы. Сезон СуперЛиги подходит к завершению и у меня возникло недоумение. А что это было? «Факел» не новичок в футзале и 25 лет протирает полы футзалов, а смысла этого странного на мой взгляд вида спорта никакой. В чем фишка? «Ни украсть, ни покараулить».
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ реклама на siapress.ru 
