Врачи Сургута чаще выявляют диабет у пациентов старше 40 лет

Сахарный диабет уже приобрел масштабы эпидемии. В первую очередь речь идет о диабете второго типа, который стремительно распространяется. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заведующий окружным эндокринологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Лидия Евлоева.

«Сахарный диабет второго типа ‒ это уже неинфекционная пандемия XXI века. Ее, в принципе, так и называют. По данным Всемирной организации здравоохранения, на начало 2026 года заболевших во всем мире уже 600 миллионов человек. К 2050 году прогнозируют прирост заболеваемости в среднем до 850 миллионов человек», ‒ указала специалист.

Как отметила Лидия Евлоева, в России, по официальным данным, зарегистрировано около шести миллионов пациентов с сахарным диабетом. Однако, как подчеркнула спикер, реальное число заболевших может быть вдвое выше ‒ еще около шести миллионов человек живут с заболеванием, не зная о нем.

В Сургуте, по словам врача, также фиксируется ежегодный рост заболеваемости. Чаще всего диагноз ставят людям в возрасте от 40 до 65 лет, уже имеющим сопутствующие заболевания: ожирение, гипертонию, перенесенные инфаркты или инсульты.

Нередко диабет выявляют случайно ‒ во время прохождения медицинских комиссий.

Специалисты подчеркивают, что именно скрытое течение заболевания и поздняя диагностика делают его особенно опасным.