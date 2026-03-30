В Сургуте 28-29 ноября пройдет «Югорский хакатон. Хантатон» 2026

В Сургуте 28-29 ноября 2026 года пройдет одиннадцатый окружной конкурс разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон». Об этом сообщил stribuna.ru со ссылкой на департамент информационных технологий и цифрового развития Югры. В ведомстве отметили, что проект должен поддержать талантливых программистов региона и дать импульс развитию IT-отрасли.

Соревнования цифровых компетенций пройдут в двух лигах. В категории «профи» будут участвовать опытные программисты старше 17 лет, в лиге «юниоры» — начинающие участники до 17 лет.

В департаменте подчеркнули, что «Югорский хакатон» остается площадкой, где идеи в сфере цифрового развития могут получить практическое воплощение. Участникам предлагают заранее готовиться к марафону, который традиционно объединяет 48 часов интенсивной работы.

О сумме призового фонда в 2026 году пока не сообщается. Расписание конкурса также еще формируется. При этом на предыдущих «Хантатонах» победители получали денежные призы: например, в 2024 году сургутяне выиграли 400 тысяч рублей.