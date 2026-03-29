Запись в первые классы стартует в Сургуте уже 30 марта

Уже с завтрашнего дня, 30 марта, в Сургуте начнется прием заявлений в первые классы на 2026-2027 учебный год. Их будут принимать с 8:00.

«Все 36 образовательных организаций готовы принять наших первоклассников. Уже созданы места, предварительно рассчитаны все объемы. Более того, образовательные организации подтверждают, какое количество первоклассников они могут принять. И, конечно, здесь лидирующие позиции занимают районы, в которых большое количество застройки, жилых домов. Там, наверняка, и будет большое количество первоклассников», – ранее отметила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Что нужно знать:

– Прием пройдет в два этапа. С 30 марта по 30 июня заявления принимают от родителей детей, проживающих на закрепленной территории, а также от льготных категорий и семей, где старшие дети уже учатся в выбранной школе.

– С 6 июля по 5 сентября документы будут принимать на свободные места – уже без привязки к месту регистрации.

– В департаменте образования советуют заранее проверить учетную запись на Госуслугах, обновить данные и подготовить документы. В городе также работает группа «Первоклашка Сургут» в приложении MAX – там публикуют информацию о приеме и отвечают на вопросы родителей.

– В администрации рекомендуют не затягивать с подачей заявления: чем раньше поданы документы, тем больше шансов попасть в нужную школу.

– Для подачи заявления понадобятся копия паспорта родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ о проживании на закрепленной территории (при подаче до 30 июня). Телефоны горячей линии: 52-53-42, 52-54-24, 52-53-43.

По прогнозам, в этом году в первый класс пойдут около 5,5 тысячи детей – это примерно на 500 меньше, чем годом ранее. В некоторых школах ожидается высокий спрос. Например, в школе №9 планируют открыть 34 первых класса.