Аэропорт Сургута опубликовал летнее расписание рейсов на 2026 год

Аэропорт Сургута опубликовал весенне-летнее расписание полетов, которое начнет действовать с 29 марта 2026 года. Об этом сообщили в аэропорту Сургута. Основную часть рейсов по-прежнему будет выполнять авиакомпания Utair.

В летнем сезоне из Сургута можно будет улететь как по российским направлениям, так и за рубеж. Среди внутренних маршрутов заявлены рейсы к морю и на юг страны: в Сочи, Махачкалу и Краснодар самолеты будут летать ежедневно, в Минеральные Воды - до четырех раз в неделю, в Геленджик — один раз в неделю.

Ежедневные рейсы также запланированы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу и Омск. В Самару и Казань самолеты будут вылетать 4-5 раз в неделю, в Челябинск, Волгоград, Красноярск и Пермь — дважды в неделю.

Среди региональных направлений ежедневные рейсы предусмотрены в Тюмень и Ханты-Мансийск. В Бугульму можно будет улететь до трех раз в неделю. В Нижнекамск, Тобольск, Чебоксары, Саратов, Белоярский и Томск рейсы заявлены два раза в неделю, в Горно-Алтайск и Грозный — один раз в неделю.

В международной части расписания в Анталью предусмотрены регулярные рейсы Utair один раз в неделю и рейсы Azur Air дважды в неделю. В Баку, Ош и Худжанд самолеты будут летать два раза в неделю, в Ереван, Бишкек, Ташкент и Фергану - один раз в неделю.

В аэропорту Сургута напомнили, что расписание уже доступно на официальном сайте.