Сургутяне смогут придумывать и реализовывать более масштабные инициативные проекты

В Сургуте обновили правила выдвижения инициативных проектов и увеличили максимальную сумму на их реализацию. Одним из ключевых изменений стало исключение сбора подписей как способа поддержки инициатив. Теперь для подачи проекта необходимо провести собрание жителей, сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

«Вся наша работа с инициативными проектами направлена на то, чтобы сделать этот механизм максимально доступным для жителей. С 2021 года уже реализовано 42 проекта, и это позволяет говорить, что мы движемся в правильном направлении. Поддержка жителей теперь возможна путем проведения собрания. Для легитимности достаточно присутствия всего 20 человек, которые обсудят проект», – отметила она.

При этом информация о таких встречах будет открытой, чтобы все заинтересованные могли прийти и высказать свое мнение. Если инициатором выступает территориальное общественное самоуправление (ТОС), порядок остается прежним – через проведение конференции.

Также увеличена максимальная стоимость инициативных проектов. Для локальных инициатив лимит вырос с семи до десяти миллионов рублей, для городских – с десяти до 15 миллионов рублей.

Маргарита Новикова подчеркнула, что механизм инициативного бюджетирования остается одним из самых доступных способов участия горожан в развитии города: «Если жители считают, что не хватает общественных пространств, детских или спортивных площадок, мероприятий – у них есть простой инструмент, чтобы направить бюджетные средства на эти цели».

В Сургуте сохраняется практика круглогодичного приема заявок. Проекты принимаются ежемесячно, а решение по ним комиссия принимает в течение месяца. Причем поддерживают большинство проектов жителей. Дополнительную помощь жителям оказывает центр поддержки на базе МКУ «Наш город». Специалисты помогают подготовить документы, организовать собрание и пройти все процедуры.

В 2026 году на реализацию инициативных проектов в Сургуте предусмотрено 120 миллионов рублей. Уже запланирована реализация 14 проектов общей стоимостью 99,2 миллиона рублей. В частности, городская администрация поддержала инициативу жителей по благоустройству детской и спортивной площадок на улице Быстринской, 6. У местных жителей появится новое пространство для досуга и отдыха.

«Я хотела сказать спасибо, что есть такие инициативные проекты, что жители могут сделать свои дворы лучше намного, красивее. Я тоже надеюсь, что мы реализуем все задуманные пять проектов, чтобы сделать наш 34 микрорайон более молодежным, современным и красивым», – отметила председатель ТОС №28 Любовь Нургатина.

Кроме того, сургутские инициативные проекты постоянно участвуют в региональном конкурсе. За последние пять лет город фактически получил из окружного бюджета более 48 млн рублей на проекты, придуманные жителями. За эти годы сургутяне подготовили 34 идеи для регионального конкурса, из них 13 вошли в число победителей. Они получили софинансирование – 70 процентов их стоимости компенсирует окружное правительство, поэтому сургутской администрации оставалось выделить деньги лишь на оставшиеся 30 процентов. Соответственно, чем больше идей от сургутян побеждают на региональном конкурсе, тем больше денег высвобождается в местном бюджете для поддержки других локальных инициатив.

Более всего сургутяне придумывают проекты, связанные с благоустройством и развитием спорта. В этом году жители Сургута подготовили сразу три проекта: открытие сухого фонтана в парке «Кедровый Лог», благоустройство территории 39-го микрорайона и создание нового пространства для молодых семей.

