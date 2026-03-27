В Сургуте вот-вот стартует прием заявлений в первые классы

В Сургуте завершили все организационные приготовления к приему будущих первоклассников. Заявления в первые классы на 2026-2027 учебный год начнут принимать 30 марта с 8:00. По прогнозам, в этом году за парты впервые сядут около 5,5 тысячи детей. Это примерно на 500 меньше, чем годом ранее.

К старту приемной кампании готовы все 36 школ города. В образовательных учреждениях уже рассчитали количество мест и подтвердили, сколько учеников смогут принять в новом наборе. При этом в ряде школ традиционно ожидается высокий спрос. Один из самых заметных примеров — школа №9, где в этом году планируют открыть 34 первых класса.

Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина отмечает, что интерес к отдельным школам из года в год остается очень высоким. «В прошлом году в первые секунды подачи было более 700 заявлений в школу №9. В этом году также ожидаем высокий спрос», — указала директор департамента.

В целом, подчеркивают в администрации, мест для будущих первоклассников достаточно. «Все 36 образовательных организаций готовы принять наших первоклассников. Уже созданы места, предварительно рассчитаны все объемы. Более того, образовательные организации подтверждают, какое количество первоклассников они могут принять. И, конечно, здесь лидирующие позиции занимают районы, в которых большое количество застройки, жилых домов. Там, наверняка, и будет большое количество первоклассников», — отметила Ирина Замятина.

Как и прежде, за каждым микрорайоном города закреплено определенное образовательное учреждение. Однако родители могут выбрать и другую школу. По словам руководителя департамента, на решение влияют разные причины: образовательная программа, особенности организации учебного процесса, близость к дому или месту работы.

Подать заявление можно несколькими способами: через портал Госуслуг, по почте или лично в школе. Основной поток, как и в прошлые годы, ожидается в электронном формате. «В прошлом году 98% заявлений поступили через Госуслуги. Это секунды и доли секунд, когда формируется очередь», — подчеркнула Ирина Замятина.

Прием пройдет в два этапа. С 30 марта по 30 июня заявления смогут подать родители детей, проживающих на закрепленной территории (в том числе имеющие право внеочередного или первоочередного приема), а также семьи, в которых старшие дети уже ходят в выбранную школу. С 6 июля по 5 сентября документы на свободные места будут принимать уже независимо от регистрации ребенка.

В департаменте образования напоминают, что родителям лучше заранее проверить подтвержденную учетную запись на Госуслугах, актуальность данных в личном кабинете и наличие необходимых документов. Просим добавить: Сургут готов к старту приемной кампании в первые классы, в городе ежегодно совершенствуют механизм для удобства жителей. Дополнительно для семей будущих первоклассников создали канал группу «Первоклашка Сургут» в приложении MAX, где специалисты департамента публикуют актуальную информацию о приеме в школы и помогают сориентироваться в процессе подачи заявлений.

В администрации советуют не тянуть с подачей заявления. Приемная кампания продлится до 5 сентября, однако ранняя подача заявления дает родителям больше уверенности в том, что ребенок 1 сентября пойдет именно в ту школу, которую выбрала семья.

Справка «НГ»: Минимальный пакет документов для подачи заявления включает копию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении ребенка и документ о проживании на закрепленной территории — при подаче до 30 июня. По вопросам зачисления работают телефоны горячей линии департамента образования: 52-53-42, 52-54-24, 52-53-43.

