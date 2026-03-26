Сургутян приглашают на Красную горку 19 апреля

В этом году в Сургуте вместо традиционной Масленицы пройдет Красная горка. Праздничные гуляния состоятся 19 апреля на Центральной площади города, говорится в соцсетях организатора – ИКЦ «Старый Сургут».

Сургутян ждет насыщенная программа: выступления фольклорных коллективов, силовое шоу от команды «Стальной Медведь», хороводы, конкурсы и семейные игры. Для детей подготовят отдельные развлечения, а для всех гостей – ярмарку, фотозоны и призы от партнеров.

Мероприятие продлится с 12:00 до 16:00.

Напомним, празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за сильных морозов.