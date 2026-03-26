Депутаты Сургута потребовали ограничить скорость самокатов у пешеходных переходов

В Сургуте в 2026 году планируют упорядочить движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом стало известно на заседании комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, сейчас мэрия заключает соглашения с кикшеринговыми компаниями. Они должны будут соблюдать городские ограничения.

В частности, вводятся следующие запреты:

нельзя ездить по площадям, бульварам и набережным;

запрещено движение на территориях школ и детских садов;

нельзя передвигаться по тротуарам шириной менее 1,5 метра, если рядом нет велодорожки;

полностью запрещено движение СИМ в парках и скверах, где установлен знак;

на участке улицы Университетской рядом с парком «За Саймой» вводится полный запрет движения.

Также будут установлены скоростные ограничения. В жилых зонах и дворах – не более 10 км/ч, на ряде центральных улиц, включая Ленина, Комсомольский проспект и Университетскую, – до 15 км/ч.

Отдельно регламентируют парковку:

оставлять самокаты можно только в обозначенных местах с разметкой;

запрещено размещение возле школ и детских садов;

нельзя ставить на обочинах, мостах, путепроводах и в местах с плохой видимостью.

Контролировать соблюдение правил будут сами операторы проката. По словам Коршуновой, при нарушениях самокаты должны убирать в течение двух часов.

Однако у депутатов возникли вопросы касаемо безопасности на пешеходных переходах. Народные избранники отмечают, что пользователи самокатов часто не спешиваются, как того требуют правила, а проезжают на СИМах прямо через пешеходный переход.

«То, что никто не спешивается из подростков, это абсолютная правда. Просто вот выскакивает он перед носом, перед машиной», – подчеркнул депутат Вадим Майоров.

Он также добавил, что ранее уже поднимал этот вопрос и предлагал проработать его на уровне кикшеринговых компаний – например, через программные ограничения. По его мнению, на пешеходных переходах можно было бы автоматически снижать скорость самокатов, чтобы пользователи не выезжали на проезжую часть слишком резко.

В администрации отметили, что такой вариант обсуждался с операторами, однако технической возможности реализовать это пока нет.

Председатель комитета Михаил Бехтин добавил, что ответственность должна быть обоюдной.

«Любой водитель прекрасно знает, что перед пешеходным переходом может выскочить кто угодно – ребенок, взрослый или СИМ. Поэтому водитель обязан снизить скорость вплоть до полной остановки. Тут обоюдная ответственность должна быть», – сказал он.

Депутаты предложили не снимать вопрос с контроля и вернуться к нему осенью, чтобы оценить, как новые правила работают на практике.