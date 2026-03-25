Губернатор Югры поддержал строительство новой поликлиники в Восточном районе Сургута

Новая поликлиника для Восточного района Сургута должна появиться в ближайшие пять лет. Об этом сообщает stribuna.ru по итогам форума «Есть результат», который партия «Единая Россия» провела в Сургуте под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. Объект планируют разместить в микрорайоне 31А, в медицинском кластере рядом с Центром охраны материнства и детства, станциями скорой помощи и переливания крови, а также будущим мединститутом СурГУ.

Как отметил глава региона, город уже зарезервировал территорию под новые объекты здравоохранения. По его словам, следующим шагом должна стать разработка проектной документации, без которой проект не удастся сдвинуть с места.

Новая поликлиника станет корпусом действующей второй поликлиники, которая сейчас работает с серьезной перегрузкой. Ранее замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Эльвира Рахматуллина сообщала, что в Восточном районе около 2300 человек ежедневно не могут вовремя попасть к врачам из-за очередей. Фактическая нагрузка на учреждение почти вдвое превышает норматив — 800 посещений в смену при расчетных 450.

На форуме также сообщили, что для будущего объекта уже разработано и утверждено медико-техническое задание, получено положительное заключение депэкономики Югры об эффективности инвестпроекта, а документы направлены в департамент строительства для включения поликлиники в госпрограмму «Строительство».

Стоимость проектирования оценивается в 114 млн рублей, а ориентировочная цена всего объекта — примерно в 6 млрд рублей. Планируется пятиэтажное здание с широким набором медицинских услуг, в том числе с лабораторией.

Депутат думы Сургута Алексей Кучин заявил, что включение новой поликлиники в Народную программу стало одним из главных решений форума. По его словам, вопрос о строительстве этого объекта жители поднимали с 2016 года.