Депутаты Сургута заслушали отчет УМВД за 2025 год

В Сургуте по итогам 2025 года общее число преступлений снизилось на 4,3%. При этом выросла уличная и подростковая преступность. Об этом доложил начальник УМВД по Сургуту Александр Панченко на заседании комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

По его словам, в городе стало меньше тяжких преступлений – убийств, разбоев, грабежей и краж. Всего за год полиция раскрыла более 1,5 тысячи преступлений. По ряду тяжких составов раскрываемость достигла 100%.

Сократилось и число дистанционных преступлений – на 6,8%. Также почти на 30% уменьшилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами. За нарушение миграционного законодательства привлечено более 3,6 тысячи человек, 88 человек выдворены за пределы России.

Также за год:

– выявлено более 200 преступлений экономической направленности, из них 83 – коррупционные;

– пресечено более 10 тысяч правонарушений в сфере общественного порядка;

– раскрыто более 60 преступлений прошлых лет;

– зафиксировано более 300 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, при этом объем изъятых веществ вырос более чем на 65%.

В то же время выросла уличная преступность ‒ на 7%, а также преступность среди несовершеннолетних – более чем на 60%. Кроме того, увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении самих подростков.

Во время обсуждения депутаты обратили внимание именно на подростковую преступность. Народный избранник Михаил Бехтин прокомментировал: «Работа большая проводилась с несовершеннолетними, но при этом количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, у нас не сократилось, а даже есть тенденция к росту. Хотелось бы понять, какой социальный портрет этих подростков и что способствует их криминальному поведению».

Отвечая на вопрос, Александр Панченко сообщил, что на учете состоит 191 несовершеннолетний и 156 семей. По его словам, значительная часть подростков воспитывается в неполных семьях.

«Отсутствие одного из родителей лишает ребенка полноценного воспитания и повышает риск попадания под негативное влияние. Основные причины – семейное неблагополучие, безнадзорность, низкий уровень жизни, конфликты в семье, а также пропаганда жестокости и правовая безграмотность», – пояснил Панченко.

В целом, по оценке полиции, оперативная обстановка в Сургуте остается стабильной и контролируемой.