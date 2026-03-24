Депутаты Сургута потребовали навести порядок в ПСОК №8

В Думе Сургута вновь подняли проблему безопасности в ПСОК №8. По словам депутатов, несмотря на обращения жителей, на территории до сих пор не созданы базовые условия для передвижения детей – отсутствуют пешеходный переход и полноценное освещение.

Вопрос прозвучал на заседании комитета по городскому хозяйству. Депутат Дмитрий Нечепуренко заявил, что ситуация не решается годами: «Люди постоянно приходят, звонят. Мы сделали освещение, но его не включили, вроде как его не доделали даже. Ну почему мы это уже годами не можем решить?»

По его словам, отсутствие освещения напрямую влияет на безопасность, в том числе тормозит обустройство пешеходного перехода.

«Мы не можем сделать пешеходный переход, потому что освещения нет. А как мешает освещение пешеходному переходу?» – задал вопрос депутат.

В ответ заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова пояснила, что требования безопасности не позволяют вводить переход без освещения.

Однако, по словам Дмитрия Нечепуренко, жители ПСОК №8 продолжают сталкиваться с ситуацией, когда инфраструктура либо не доведена до конца, либо вовсе отсутствует.

«Нужно наконец-то сделать остановочный павильон. Автобус мимо просто проезжает, дети стоят, автобус школьный проезжает мимо – это неправильно», – добавил он.

В администрации заверили, что вопрос находится на контроле, однако конкретные сроки решения проблемы на заседании не озвучили.

Депутаты подчеркнули, что ситуация требует ускоренного решения, поскольку речь идет о безопасности детей.