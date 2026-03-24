Девять остановок для школьников в Сургуте не соответствуют нормам

В Думе Сургута разгорелась острая дискуссия вокруг безопасности школьных маршрутов: девять остановок для подвоза детей до сих пор не соответствуют требованиям, а решить проблему мешают юридические ограничения.

Вопрос обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству. Депутаты настаивают на срочных мерах, в том числе на вмешательстве властей в работу дачных кооперативов. В администрации, в свою очередь, заявляют, что не могут действовать на чужих земельных участках.

С докладом выступила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова. По ее словам, проблема тянется не первый год: «В сентябре 2025 года было проведено обследование дорожных условий на специальных школьных маршрутах. В рамках обследования выявлен ряд нарушений. Мероприятия по устранению этих нарушений можно разделить на два направления: то, что должна сделать администрация города, и то, что должны сделать председатели дачных кооперативов».

Часть работ, за которые отвечает администрация, уже запланирована, но сроки сдвигаются из-за отсутствия финансирования. Так, обустройство двух остановок на улице Прибрежной перенесли на 2027 год.

Похожая ситуация и в поселке Кедровый. В 2026 году там только начнут проектирование, а сами работы – при наличии денег – запланированы на 2027 год.

«12 апреля 2026 года мы заключаем контракт на проектно-изыскательские работы по улице Пионерной. В 2027 году при выделении финансирования будут выполнены ремонт дороги, тротуары и остановочный пункт», – уточнила она.

Однако главная проблема связана с территориями дачных кооперативов. Здесь администрация не может самостоятельно устанавливать остановки.

«У администрации отсутствуют правовые основания для проведения мероприятий на данных остановках. Мы не можем устанавливать павильоны на чужих земельных участках», – подчеркнула Коршунова.

Это вызвало резкую реакцию депутатов. Народная избранница Эмилия Трапезникова напомнила, что подвоз детей – не прямая обязанность города.

«Подвоз детей в школы – это ведь право администрации города, а не обязанность. Но жители уверены, что это обязанность. Если у вас нет прав зайти на территорию кооперативов, и председатели не идут на контакт – единственный вариант тогда просто не осуществлять подвоз?» – задала она вопрос.

В ответ представитель администрации пояснила, что город обязан обеспечивать транспортную доступность, но не может вмешиваться в чужую собственность: «У нас есть обязанность запустить общественный транспорт. Но организовать остановочные пункты на чужом земельном участке у администрации отсутствуют правовые основания».

Депутат Дмитрий Нечепуренко с этим не согласился и призвал искать решения.

«Я не уверен, что нет правовых оснований. Давайте будем вместе искать путь. Детей становится все больше. Мы не должны ждать какого-то ЧП, которое нас простимулирует. Нужно думать о межевании, об отчуждении участков. Многие кооперативы банкроты, но дети там живут – мы не можем отворачиваться от этой проблемы», – заявил он.

Эмилия Трапезникова предложила усилить ответственность самих дачных кооперативов.

«Нужны меры, которые повлекут ответственность председателей за бездействие. Решения есть, но они не выполняются. Председатели кооперативов по разным причинам не готовы этим заниматься», – заявила она.

Депутат также предложила рассмотреть возможность принятия городского нормативного акта: «Можем ли мы обязать дачные кооперативы обеспечить доступ администрации для благоустройства? Или, если земля остается у них, обязать их установить остановочный павильон? Сейчас многие просто ничего не делают и ждут».

В администрации ответили, что вопрос требует комплексного подхода, так как он затрагивает многие подразделений.

По итогам обсуждения депутаты признали, что у них есть информация о проблеме, но нет четкого механизма ее решения.

«У нас есть информация, но нет понимания, что с ней делать. Нам нужна дорожная карта, чтобы мы понимали, когда появится павильон, освещение, переход, и могли это контролировать», – резюмировал Нечепуренко.

Комитет рекомендовал администрации продолжить работу по приведению остановок к нормативам, а также подготовить дополнительные предложения по взаимодействию с дачными кооперативами. К вопросу планируется вернуться в сентябре-октябре 2026 года.

Решение было принято единогласно.