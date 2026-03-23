Администрация Сургута предупредила жителей об опасности выхода на весенний лед

В Сургуте жителей предупредили об опасности выхода на лед с наступлением весны. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС. В ведомстве напомнили, что в этот период лед становится рыхлым и непрочным, а количество промоин и полыней растет.

Горожанам напомнили, что нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. При переходе через реку следует пользоваться только ледовыми переправами, а проверять прочность льда ударом ноги запрещено.

Если водоем пересекает группа людей, между ними нужно держать расстояние 5-6 метров. Тем, кто выходит на лед с рюкзаком, советуют повесить его на одно плечо, чтобы при необходимости быстрее освободиться от груза. Также при выходе на замерзший водоем рекомендуется брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом.

Отдельно в управлении обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра рядом с водоемами и провести с ними беседы об опасности весеннего льда.

Если вы стали очевидцем несчастного случая, об этом нужно немедленно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Сургута по телефону 112.