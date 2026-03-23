Логотип Сиапресс
USD  83,9982   EUR  97,2886  

Новости

Больше новостей
Последнее время уровень тревожности у вас:
Комментировать
0
Вы смотрели фильмы с Чаком Норрисом?
Комментировать
0
Россияне по индексу счастья на 79 месте в мире из 147 (на первом месте соседняя Финляндия). Вы:
Комментировать
0
Вы бы купили кроссовер Волгу, которая, как утверждает производитель, не имеет ничего общего с китайским автопромом?
Комментировать
0
Больше опросов

​Коммунальщики Сургута начали подготовку к паводку – очистят километры канав и ливневки

В Сургуте начали готовить ливневку к весеннему таянию снега

​Коммунальщики Сургута начали подготовку к паводку – очистят километры канав и ливневки
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте началась подготовка к весеннему паводку: коммунальщикам предстоит очистить более шесть километров водоотводных канав и около 15 километров ливневой канализации. Работы уже начались, однако их темпы пока сдерживают погодные условия. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства администрации Сургута Евгений Московкин.

«В данный момент основные виды работ – это очистка водоотводных канав от снега. При потеплении температуры начнем подготовку ливневой канализации, а после таяния снега перейдем к откачке воды», – пояснил он.

При этом подготовка к паводку ведется в городе круглый год. По словам спикера, активная фаза начинается задолго до весны.

«Эти мероприятия начинаются не в марте. Мы стартуем летом и осенью. Очищаем канавы от поросли и мусора, готовим ливневую канализацию, закрываем водопропускные трубы на зиму, ремонтируем колодцы», – отметил Московкин.

Сейчас работы только разворачиваются: из-за погодных условий техника вышла на объекты лишь на прошлой неделе. При этом объем задач значительный и охватывает весь город.

«Нам предстоит привести в порядок более 6 000 метров канав, они размещены по всему городу. Также нужно подготовить порядка 15 километров ливневой канализации. Кроме этого, очищаются колодцы и водопропускные коллекторы», – уточнил он.

Особое внимание уделяют проблемным участкам, где ранее фиксировались подтопления. В первую очередь работы начались на улице Разведчиков, 7: «В прошлом году там было подтопление, поэтому мы начали именно с этого места».

Еще один сложный участок – район Голд Фиш. Там ранее уже проводили очистку канавы, но сейчас она снова занесена снегом.

«Если таяние будет дружным, там возможно образование затора. Мы планируем в ближайшее время перейти на этот участок и организовать работы», – отметил Московкин.

По его словам, начать раньше не позволили условия: «Там засыпано очень много снега, сначала нужно расчистить дорогу, добраться до канавы и труб».

Для проведения работ задействована специализированная техника: два погрузчика, два экскаватора, три самосвала и две водооткачивающие машины.

Подготовка к паводку будет продолжаться практически круглый год. Текущий контракт действует до 1 августа, затем работы продолжатся в рамках нового.

«Работа не закончится никогда: мы завершим активную фазу и перейдем к подготовительной. Это июнь-июль и далее до октября-ноября, пока не ляжет снег», – резюмировал Московкин.

Напомним, в прошлом году штаб ГО и ЧС департамента городского хозяйства ежедневно обрабатывал в среднем три-четыре заявки, а в периоды активного таяния снега их число могло увеличиваться до десяти.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:35, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика