В Русскинской Сургутского района собрали оленеводов, рыбаков и охотников со всей Югры

В деревне Русскинская Сургутского района прошел 56-й районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Традиционный праздник собрал жителей муниципалитета и гостей из Югры, Тюменской и Свердловской областей, поделился глава района Андрей Трубецкой.

Главным событием стали национальные состязания. Самыми массовыми оказались гонки на оленьих упряжках – в них приняли участие более 80 человек. Национальная борьба собрала около 40 представителей коренных малочисленных народов Севера, еще 19 участников соревновались в метании тынзяна на хорей.

Помимо спортивной части для гостей подготовили культурную программу. На сцене выступали творческие коллективы, работали тематические площадки – музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова, мобильный технопарк и библиомобиль. На ярмарке можно было купить изделия из кожи и меха, фермерскую продукцию, рыбу, ягоды и традиционные северные деликатесы.

«Русскинская укрепляет статус центра межмуниципального туризма. На слете был презентован расширенный автомобильный туристический маршрут «По следам первопроходцев». Он создан в рамках городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и изначально включал по четыре объекта от Сургутского района и Сургута. Теперь к нему присоединился Когалым. Презентацию посетили туроператоры из Екатеринбурга и Москвы», – указал Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

По данным администрации, в Сургутском районе проживает более 3,5 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Около 2,5 тысячи человек ведут традиционный образ жизни на стойбищах, занимаясь оленеводством, рыболовством и охотой.