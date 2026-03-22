Горводоканал пообещал жителям центра Сургута перерасчет из-за плохой воды

Вчера, 21 марта, в центральном районе Сургута ухудшилось качество холодной воды. В настоящее время специалисты Горводоканала выясняют причины происходящего.

«По жалобам жителей Горводоканал производит мероприятия по восстановлению качества ресурса, осуществляются гидравлическая промывка системы холодного водоснабжения и контроль качества», – говорится в соцсетях предприятия.

В случае необходимости для жителей организуют подвоз воды. Для этого управляющим компаниям необходимо направить заявку в Горводоканал, после чего они оповестят жильцов о времени и месте выдачи.

В Горводоканале также сообщили, что по домам с прямыми договорами перерасчет за некачественную услугу будет произведен автоматически.

«По всем домам, где зафиксировано ухудшение, перерасчет будет выполнен без дополнительных обращений. Снижение размера платы за предоставление коммунальной услуги (холодное водоснабжение) ненадлежащего качества будет отображено в ближайших счетах», – добавили в сообщении.

Жителей просят учитывать ситуацию и следить за информацией от управляющих компаний.