Около 5,5 тысячи детей пойдут в первые классы в Сургуте

Школы Сургута полностью готовы к приему будущих первоклассников – все организационные мероприятия уже завершены. Прием заявлений в первые классы стартует 30 марта в 8:00, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС директор департамента образования администрации города Ирина Замятина.

По прогнозам, в 2026 году в первые классы пойдут около 5,5 тысячи детей – примерно на 500 меньше, чем годом ранее. Снижение связано с демографической ситуацией.

Всего в Сургуте 36 школ, и каждая из них готова к приему учеников. Образовательные учреждения уже рассчитали количество мест и подтвердили, сколько первоклассников смогут принять. При этом в ряде школ ожидается высокий спрос. Например, в школе №9 планируется открыть 34 первых класса.

«В прошлом году в первые секунды подачи было более 700 заявлений в школу №9. В этом году также ожидаем высокий спрос», – указала директор департамента.

Подать заявление их можно несколькими способами: через портал Госуслуг, по почте или лично в школе. Однако основной поток заявлений традиционно идет онлайн.

«В прошлом году 98% заявлений поступили через Госуслуги. Это секунды и доли секунд, когда формируется очередь», – подчеркнула Замятина.

Дополнительно для родителей будущих первоклассников создана группа «Первоклашка» в приложении MAX, где специалисты отвечают на организационные вопросы и помогают сориентироваться в процессе подачи заявлений.