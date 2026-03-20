Депутаты Сургута предложили ввести выбор блюд в школьных столовых

В Думе Сургута обсудили организацию школьного питания ‒ этот вопрос стал самым дискуссионным на заседании комитета. Поводом стали жалобы родителей и различия в стоимости и составе блюд для разных категорий учеников.

Инициатором обсуждения стал депутат Владимир Болотов. Он подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы сделать питание в школах комфортным и востребованным для большинства детей. По его мнению, для этого может потребоваться пересмотр не только ассортимента, но и формат подачи.

Как рассказала директор департамента образования Сургута Ирина Замятина, сейчас питание в образовательных учреждениях организует комбинат школьного питания. В 36 школах работают 58 пищеблоков, которые обслуживают более 62 тысяч учеников. При этом часть учащихся получает питание бесплатно, а часть ‒ с доплатой родителей.

«Завтраки и обеды организуются на сумму 198 рублей, из которых 81 рубль ‒ это средства бюджета, а 117 рублей ‒ родительская доплата. Учитывая, что предоставляемое питание зависит от смены обучения, в первой смене предлагается завтрак, а во второй ‒ обед, фактически это два приема пищи», ‒ уточнила Замятина.

Именно разница в стоимости питания и стала одной из причин обсуждения. Представитель комбината школьного питания Наталья Гаврилюк пояснила, что отличия в меню есть, но они не касаются основных блюд.

«Несмотря на существующие различия стоимости, меню разработано таким образом, что основные горячие блюда и напитки завтрака и обеда для учащихся в большинстве комплексов имеют одинаковую основу, синхронизируются между собой. Система разработки меню строится как компромисс между возможностями бюджета и строгими требованиями санитарных норм», ‒ отметила она.

Тем не менее депутаты указали, что проблема недовольства школьным питанием сохраняется.

«Как по ГОСТу ‒ полезно, но не вкусно. Есть ряд процедур ‒ СанПиН, родительские комитеты, согласование меню, но до конца они проблему не снимают», ‒ прокомментировал Владимир Болотов.

Он предложил провести мониторинг отходов: «У вас есть журналы бракеража, вы знаете, сколько продукции приходит. Но можно организовать обратный бракераж ‒ сколько в мусорном ведре выходит. Мы поймем, какая часть этого миллиарда фактически уходит на свалку. Если это в пределах 10-20 процентов ‒ все нормально. Если больше ‒ значит, дети это не едят и нужно искать другие решения».

Еще одно предложение ‒ изменить формат подачи блюд. По словам Болотова, из-за коротких перемен и большого потока учеников еда часто остывает: «У них есть 15-20 минут, чтобы накормить по 300-400 человек. Если накрыть заранее ‒ все остынет. Это объективная проблема, которая влияет на то, хотят дети есть или нет».

Депутаты городской Думы озвучили и другие варианты решения. В частности, ввести выбор из нескольких блюд.

«Один из самых действенных способов уменьшить количество отходов ‒ предложить детям меню на выбор хотя бы из двух вариантов. Гречка или макароны, условно. Такая практика уже применяется в других регионах», ‒ отметила депутат Эмилия Трапезникова.

В администрации Сургута сообщили, что такую возможность уже прорабатывают: «Мы над этим работаем уже два года. Сейчас вопрос упирается в технические возможности. Мы подготовили предложения, которые позволят ввести вариативность питания на родительскую плату, и готовы с сентября действовать по ним».

По итогам обсуждения депутаты поручили администрации провести мониторинг и представить его результаты в Думу до конца учебного года. К вопросу школьного питания планируют вернуться на одном из следующих заседаний.