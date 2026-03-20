Горводоканал Сургута запустил личный кабинет для передачи показаний и оплаты услуг

На сайте Горводоканала Сургута вновь заработал личный кабинет для физических лиц. Об этом сообщила администрация Сургута. Из-за технических сбоев сервис был недоступен с середины февраля. Сейчас жители снова жители могут передавать показания индивидуальных приборов учета и оплачивать услуги.

Альтернативой личному кабинету стал чат-бот в Telegram @gvk86_bot. В администрации уточнили, что при отсутствии технической возможности использовать эти сервисы горожане могут воспользоваться другими способами передачи показаний и оплаты.

Передать показания можно по круглосуточной роботизированной линии 550-020, через ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом», а также с помощью заполненного бланка, который можно опустить в специальный ящик в абонентском отделе на улице Дзержинского, 7/2.

Для нежилых помещений показания принимают по электронной почте.

Оплатить услуги без комиссии до 15 числа месяца, следующего за расчетным, можно в кассах ООО «РКЦ ЖКУ» и на сайте pay.rkc-gku.ru, в отделениях банков Сбербанк, Сургутнефтегазбанк, ВТБ и Тинькофф, а также в их мобильных приложениях. Кроме того, оплату принимают в абонентском офисе на улице Дзержинского, 7/2 — в кассе и по QR-коду.