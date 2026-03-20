Городской суд Сургута назначил заседание по делу экс-главы Андрея Филатова

Сургутский городской суд назначил на 8 апреля 2026 года судебное заседание по уголовному делу в отношении Андрея Филатова. Об этом сообщил канал «Суды Югры». В сообщении уточняется, что в производстве суда находится дело по обвинению Филатова в совершении 13 преступлений по ч. 8 ст. 204 УК РФ.

Напомним, на стадии предварительного следствия Филатов полностью признал вину по вменяемым статьям. В связи с активным содействием следствию с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Филатов через посредников незаконно получил не менее 100 млн рублей. Как считают правоохранительные органы, деньги передавали представители организаций и индивидуальные предприниматели за действия в их интересах.

Речь, в частности, идет о содействии при заключении договоров подряда на обслуживание многоквартирных домов, надлежащем исполнении уже заключенных контрактов, а также об отказе от их досрочного расторжения.

Филатову назначили запрет определенных действий. Материалы уголовного дела насчитывают 67 томов.