Сургут этим летом украсят тюльпаны, деревья и новые цветники

Этим летом в Сургуте зацветут почти 40 тысяч тюльпанов. Их луковицы высадили еще осенью 2025 года. Цветы появятся на трех территориях: в сквере «Мемориал Славы», у памятника «Воинам-интернационалистам» и на транспортной развязке у монумента «Основателям города Сургута», говорится телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Кроме того, в городе появятся новые цветники из однолетних и многолетних растений. Их обустроят в трех скверах и парке «Кедровый Лог». Также цветочное оформление с использованием вазонов, подвесных кашпо и многоярусных конструкций охватит 52 городские локации.

Традиционно в Сургуте пройдут экологические акции «Аллея выпускников» и «Единый день посадки саженцев деревьев». В их рамках планируют высадить более 800 деревьев хвойных и лиственных пород.

Напомним, прошлым летом в Сургуте высадили около 350 тысяч цветов разных сортов. Цветники появились на улицах Энергетиков, на перекрестке Энергетиков ‒ Бульвар Свободы, Аэрофлотская ‒ Крылова, Профсоюзов ‒ Чехова, а также на проспекте Ленина ‒ Декабристов. Тогда же в городе взошли почти 40 тысяч тюльпанов.