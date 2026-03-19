​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 марта? // АФИША
Фото: Сургутская филармония / vk.com

21 марта

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу сургутян приглашают на информационный час «Путь художника», в ходе которого они обсудят жизнь и творчество русского живописца Михаила Врубеля. В течение дня для гостей также проведут мастер-класс по созданию красочных книжных закладок в акварельной технике с элементами имитации витража. Кроме того, участники смогут поучаствовать в игре «Совпадение найдено», где нужно искать общее между произведениями литературы и искусства.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Этнографическая программа «Живая память Севера»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

Для жителей и гостей Сургута подготовили увлекательную этнографическую программу, посвященную культуре и быту коренных народов ХМАО. На ней участники побывают в настоящем чуме, узнают множество интересных фактов о северных народах ханты и манси и встретятся с их живой культурой.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер-класс «Мамины хлопоты»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Горожан приглашают на творческий мастер-класс, где им предстоит создать своими руками декоративное панно в виде скворечника. Поделка будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Премьера концертной программы для школьников «Береги берега России»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Детям и их родителям представят концертную программу, посвященную традициям основателей Сибири. Зрители услышат песни, которые пели в казачьих походах и острогах при покорении Русского Севера и тайги.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Занятие проекта «Русский+» на тему «Этимология»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, пятый этаж. Время: 15:00.

У сургутян есть возможность узнать побольше об этимологии – науке о происхождении слов и их смыслах. На занятии гостям расскажут, как слова меняли свое значение и форму на протяжении веков, и какие истории скрываются за привычными всем понятиями.

Телефон для справок: 28-56-93 (доб. 143). Вход свободный. 16+

Литературная встреча «Знаки судьбы»

Место проведения: Городская библиотека № 11 им. Ч.Т. Айтматова, улица Крылова, 6А. Время: 15:00.

В этот день любители литературы обсудят рассказы Антона Чехова «Пассажир 1-го класса» и «Восклицательный знак (святочный рассказ)». Каждый сможет поделиться своими мыслями и провести время в отличной компании книг и единомышленников.

Телефон для записи: 53-23-33. Вход свободный. 16+

22 марта

Спектакль «Умка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 11:00 и 14:00.

Взрослых и детей ждет сказочное путешествие к любознательному медвежонку Умке. Зрители увидят красоты Арктики, танцующих пингвинов, забавных тюленей, рыб и музыкальных китов. По зрительному залу будут летать вертолеты, а по сцене плыть мощные ледоколы и айсберги.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: от 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейный праздник «Солнцеворот на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Сургутяне могут посетить интересный весенний праздник «Солнцеворот на Купеческой», где их будут ждать веселые сказочные герои – Снежная баба и Спиридон-Солнцеворот. На мероприятии гости поучаствуют в активных играх и мастер-классе, а также узнают истории о весенних праздниках и обрядах Сургутского края.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета 200 рублей. 0+

Концертная программа для детей «Маша и Витя против «Диких гитар»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

На сцене филармонии для мальчишек и девчонок в роли актеров выступят артисты ансамбля русских народных инструментов «Ларец». Детям расскажут историю о Вите, который верит только в технику, и Маше, которая всей душой верит в чудеса. Во время путешествия ребята повстречают Кощея, Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея. Каждая встреча детей со сказочными героями сопровождается песнями.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Вкус граната»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На творческом мастер-классе горожане всех возрастов слепят из глины фигурку в форме граната, а после высыхания распишут ее красками.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Юбилейный спектакль театральной студии «Календарь»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

В честь 20-летия театральной студии «Календарь» зрителям представят спектакль «Календарь. Глава 20. Страна чудес». Сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» оживет на сцене и покажет всю 20-летнюю историю театральной студии. Каждый актер «Календаря», как и Алиса, когда-то впервые начал свое путешествие в незнакомый мир.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер‑класс «Мартовский кот»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 14:30.

В историко-культурном центре состоится творческий мастер-класс, на котором участники познакомятся с видами глины, подготовят массу к лепке, освоят технику ручной лепки и создадут милую поделку – кота.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 800 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Зельда»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 18:00.

На сцене театра зрители увидят монодраму о женщине, чей голос навсегда останется в тени «века джаза». Зельда – не просто жена Скотта Фицджеральда, автора «Великого Гэтсби», она художница, танцовщица, бунтарка. Главная героиня лежит в психиатрической лечебнице и сражается с диагнозом, прошлым и призраками любви, которая стала ее спасением и заточением.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: от 800 рублей. 16+

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На лыжный марафон — по путевке 514
  2. ​Россияне накопили ещё триллион рублей в феврале 481
  3. ​В Тюменской области создадут туристический комплекс у монастыря 441
  4. ​Свыше 97 миллионов рублей получат тюменские НКО на социальные проекты в 2026 году 408
  5. ​В Тюменской области запустили «Школу кандитата» 387
  6. ​Александр Моор доложил Сергею Шойгу о готовности Тюменской области к паводку и пожарам 376
  7. ​11 тысяч единиц техники готовы к борьбе с пожарами в Тюменской области 374
  8. Первый банк в России разрешил бесплатно через приложение возвращать переводы, отправленные по СБП 348
  9. Сургутяне в автобусе №26 смогут послушать рассказы Аверченко 256
  10. В Югре беременные студентки получили от СФР почти 5 млн рублей 247
  1. ​Медицина для правильных 3033
  2. Цветы с топором 2979
  3. Наконец Сургут приступил к освоению ядра центра города. Теперь вопрос в качестве архитектуры и наполнения 1963
  4. ​Очерки провинциальной жизни. Юрий Шеров // ONLINE 1639
  5. ​Власти Сургута объяснили, как изменятся платежи за коммунальные услуги 1511
  6. Идеально было бы расположить в «Авроре» «Петрушку» или планетарий, но пойдет любой проект, направленный на культурное и интеллектуальное развитие 1430
  7. Ч​то нужно знать, чтобы избежать судебных тяжб по коммунальным услугам? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1404
  8. ​В Югре запустят производство белковых компонентов для новорожденных. Завод планируют открыть до конца 2026 года 1399
  9. Российский союз туриндустрии предложил собирать взносы с выезжающих за рубеж — исключительно с добрыми целями 1372
  10. Депутат внесет в Госдуму законопроект о создании государственного «алиментного фонда» 1276
  1. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8534
  2. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 5695
  3. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3890
  4. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 3719
  5. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3429
  6. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 3064
  7. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 3039
  8. ​Медицина для правильных 3033
  9. Цветы с топором 2979
  10. ​В Сургуте на пяти улицах отключат свет с 2 по 6 марта 2872

