ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
От Сабантуя до семейных конкурсов: каким будет тематический Год единства народов России и Год молодой семьи в Сургуте

В Сургуте пройдет более 100 тематических мероприятий в Год единства и молодой семьи

От Сабантуя до семейных конкурсов: каким будет тематический Год единства народов России и Год молодой семьи в Сургуте
Фото администрации Сургута

В Сургуте в 2026 году пройдет более 100 мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Эти темы задали общий вектор культурной и общественной жизни города: в центре внимания — поддержка семей, укрепление традиционных ценностей, сохранение исторического и культурного наследия народов страны, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

2026-й объявлен Президентом России Годом единства народов России. В Югре по решению губернатора этот же год проходит и как Год молодой семьи. В Сургуте утвердили два больших плана тематических мероприятий, рассчитанных на жителей разных возрастов — от детей и молодежи до родителей и представителей старшего поколения.

В программе — национальные фестивали, семейные конкурсы, спортивные состязания, концерты, спектакли, образовательные и благотворительные акции. Часть событий хорошо знакома горожанам, но в этом году многие из них пройдут в обновленном формате.

«Большая часть – это традиционные для сургутян мероприятия, например, День Петра и Февронии. Многие пройдут в измененном формате. Особое внимание при организации будет уделено мерам безопасности и оборудованию площадок по всем необходимым правилам. Также в этом году у нас пройдет международный Сабантуй. Летом мы ожидаем в гости делегации и творческие коллективы со всей Югры, из других субъектов России и дружественных государств, где празднование Сабантуя также является культурной традицией», – отметил заместитель главы Сургута Владимир Фризен.

Помимо «Сабантуя», который в этом году выходит на организационно и географически новый уровень, в Сургуте пройдет целая серия праздников культурно-этнической тематики. В числе крупных мероприятий также фестиваль национальных культур «Соцветие», городской праздник ко Дню народного единства, фестиваль национальных литератур, молодежный окружной фестиваль «Мы – единый народ!», этно-фестиваль «Сургут – Большая земля», а также благотворительная акция «Кухня без границ – 2026». Кроме того, на этой неделе прошел фестиваль «Краса нации» в рамках проекта «Этнонити». Фотографии с этого мероприятия будут экспонироваться в «Сургут Сити Молле» до 28 марта.

Отдельное место в программе на год занимают проекты, связанные с историей, языком, традициями и культурным многообразием народов России. Так, в течение года в городе пройдут выставки, лекции, конференции, квизы, мастер-классы и тематические встречи. Среди них — цикл мероприятий «Дружно на улице Дружбы: фольклор народов России», выставка «Единство в многообразии: культурное богатство народов России», международная конференция молодых исследователей «Русский язык в евразийском культурном пространстве», а также конкурсы и студенческие проекты, посвященные семье и традициям.

В программу вошли и спортивные события. Для сургутян подготовили спартакиады, футбольные и волейбольные турниры, соревнования по гиревому спорту и фигурному катанию, а в ноябре в Ледовом дворце спорта пройдет праздник «Под небом единым».

Мероприятия состоятся как на площадках муниципальных учреждений культуры, например, Сургутской филармонии, библиотеках, музеях, спортивных объектах, так и в других городских пространствах — в ДИ «Нефтяник», центре культуры «Камертон», вузах и колледжах. Таким образом, тематический год в Сургуте охватит практически весь город и объединит культуру, образование и спорт в единую программу.

Кстати: На этой неделе в Сургуте прошло заметное мероприятие в рамках Года единства – 18 марта жители города отпраздновали воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Торжественное мероприятие прошло на площади перед Сургутской филармонией – перед горожанами выступили местные творческие коллективы. Подробнее об этом – в следующем выпуске «НГ».

При поддержке Администрации Сургута


20 марта в 08:20, просмотров: 514, комментариев: 0
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Югры повысили штрафы за перевозку детей без специального кресла 528
  2. ​В Думе Сургута обсудили проблему школьного питания 485
  3. ​Тюменская область усиливает статус нефтегазового хаба 466
  4. ​В Тюменской области по нацпроекту отремонтировали лечебный корпус райбольницы 432
  5. Банк России снизил ключевую ставку до 15% 421
  6. Югра поднялась на 20 позиций в рейтинге перспективности трудоустройства 421
  7. ​«Газпромнефть-Хантос» поддержит социальные проекты в Югре 417
  8. ​Аналитики оценили решение по ключевой ставке 410
  9. ​Тюменские и китайские предприниматели заключили соглашение о партнерстве 401
  10. ​Сапсаны Уралсиба прилетели в Уфу с весной на крыльях 393
  1. ​Власти Сургута объяснили, как изменятся платежи за коммунальные услуги 1654
  2. ​В Югре запустят производство белковых компонентов для новорожденных. Завод планируют открыть до конца 2026 года 1504
  3. Свой пост покидает бессменный руководитель сургутского аэропорта 1314
  4. Аж игла ломалась: в Сургуте спасли ребенка с тяжелым поражением сердца 1312
  5. ​В Сургуте приостановили торги на застройку микрорайона 27-А 1299
  6. Гидрометцентр России назвал сроки ледохода на реках Югры 1291
  7. ​Что происходит с человеком во сне – 10 неожиданных фактов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1289
  8. Минтруд: средняя зарплата в России выросла на 13,5% 1276
  9. ​«Мы все одинаковые»: художник Юрий Шеров представил выставку в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ 1247
  10. ​В нескольких дачных кооперативах Сургута временно отключат электричество 1193
  1. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8618
  2. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3977
  3. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 3863
  4. ​Медицина для правильных 3675
  5. Цветы с топором 3642
  6. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3518
  7. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 3197
  8. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 3119
  9. ​В Сургуте на пяти улицах отключат свет с 2 по 6 марта 2954
  10. ​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят 2867

