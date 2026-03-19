Полиция Сургута раскрыла все изнасилования и разбои в 2025 году

В Сургуте в 2025 году раскрыли все преступления из числа изнасилований и разбоев. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на отчет, который депутатам представил главный полицейский города Александр Панченко. В документе также говорится о 100-процентной раскрываемости уголовно наказуемых хулиганств и преступлений, связанных с умышленным причинением серьезных травм.

По данным отчета, в городе снизилось общее число зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. За год силовики установили более 1 тысячи человек, нарушивших закон, и раскрыли свыше 1,5 тысячи преступлений.

Также в Сургуте продолжили расследовать дела прошлых лет. В 2025 году сотрудники полиции раскрыли более 60 таких преступлений, из них 52 уже направили в суд.

Кроме того, в ходе розыскной работы в текущем году задержали 155 подозреваемых и обвиняемых.