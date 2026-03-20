Прокуратура Югры добилась выплаты 17 млн рублей предпринимателю по госконтракту в Сургуте

В Сургуте предпринимателю выплатили 17 млн рублей долга по государственному контракту после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. В ведомстве уточнили, что заказчик необоснованно отказался принимать выполненные работы и не оплатил их.

Проверка показала, что в июле 2025 года казенное учреждение заключило с предпринимателем госконтракт на установку пожарной сигнализации. Бизнес выполнил свои обязательства, однако оплату за работу так и не получил.

Чтобы восстановить права предпринимателя, прокуратура внесла представление руководителю казенного учреждения. Кроме того, по постановлению надзорного ведомства его привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 7.30.2 КоАП РФ за нарушение требований к оформлению приемки результатов отдельного этапа исполнения контракта.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателем полностью погасили.