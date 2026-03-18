Суд Сургута вынесли приговоры по делам о поддельных аттестатах в СПК

Сургутский городской суд вынес приговоры по двум уголовным делам о поддельных аттестатах, которые родители предоставляли для зачисления своих детей в учебные заведения. Об этом сообщили суды Югры. В обоих случаях речь шла о документах об основном общем образовании, выданных в других государствах.

По материалам суда, один из фигурантов в июле 2024 года передал поддельный аттестат приемной комиссии Сургутского политехнического колледжа, чтобы его сына зачислили на бюджетное обучение. Ребенка приняли в колледж, где он проходил обучение. После отчисления, в сентябре того же года, отец снова предъявил тот же документ — уже для зачисления сына в одну из школ Сургута. В итоге подросток учился в 10-м классе.

Второе дело касается жительницы Сургута, которая в июле 2023 года подала аналогичный поддельный аттестат в приемную комиссию Сургутского политехнического колледжа. На основании этого документа ее сына зачислили в учебное заведение.

Суд признал обоих жителей Сургута виновными по части 3 статьи 327 УК РФ. Каждому назначили ограничение свободы. Им запретили выезжать за пределы Сургута и менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также осужденные обязаны ежемесячно отмечаться в контролирующем органе. Сейчас к рассмотрению назначены и другие аналогичные дела по этой же статье.